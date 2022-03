Marta Riesco responde en 'Ya son las ocho': ¿Participará en 'Supervivientes 2022'?

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Marta Riesco reapareció este miércoles en el plató de 'Ya son las ocho' para recuperar su puesto como colaboradora. Sin embargo, aunque la reportera de Telecinco ha manifestado en varias ocasiones que no quiere convertirse en protagonista por su relación con Antonio David Flores, lo cierto es que la primera parte del programa se centró en ella como si fuera un personaje más de la crónica del corazón.

Después de bailar en plató el tema con el que intentó representar a España en Eurovisión 2010, la periodista ocupó su silla para responder a las preguntas de sus compañeros. Además, aprovechó para responder a los rumores que la sitúan como concursante de la próxima edición de 'Supervivientes', que llegará en las próximas semanas al canal principal de Mediaset.

"¿Crees que me tiro o que no me tiro del helicóptero?", le preguntó Riesco a Sonsoles Ónega para, seguidamente, responder a la pregunta. "Reconozco que sería un circo de persona porque no me subiría ni al avión, me dan pánico. No voy a ir a Supervivientes", aseguró la colaboradora con contundencia.

Alexia Rivas quiso conocer el motivo real por el que no quiere lanzarse a la aventura: "¿Es por no querer dar el paso a ser personaje?". "De momento no me interesa. Me gustaría seguir haciendo mis reportajes y mis cosas. Quiero seguir haciendo cosas de entretenimiento pero no quiero exponerme de esa manera, no me llama la atención", admitió Riesco.

Ese "de momento" llamó la atención de Beatriz Cortázar, que insistió en este asunto: "¿Eso significa que hay alguna posibilidad de negociar?". "Te aseguro que hay cero posibilidades", apuntó la reportera, dando pie a que Alexia recordara su particular caso: "Cada vez que yo decía eso... Meses después acabé yendo". "De momento no me apetece. No me veo capacitada para ir a 'Supervivientes' y no me llama la atención, me gusta verlo como espectadora", zanjó Marta Riesco.

Noticias relacionadas