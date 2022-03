'Sálvame' destapa el supuesto "tonteo" de Canales Rivera con Marta Riesco y él lo niega

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Canales Rivera regresó este lunes a 'Sálvame' tras el monumental enfado por el que acabó abandonando el plató hace unos días. El torero estalló contra el programa en el que colabora por la publicación de los supuestos mensajes subidos de tono que se habría intercambiado con una chica cuando todavía estaba con su pareja. "Si seguís por ahí yo abandono", advirtió antes de cumplir su promesa.

Pero esta semana ha vuelto a ocupar su silla en el formato de La Fábrica de la Tele, que le tenía reservada otra sorpresa que tampoco fue de su agrado. Kike Calleja destapó que otra de las mujeres con las que habría tonteado Canales es Marta Riesco, reportera de 'El programa de Ana Rosa' y expareja de Antonio David Flores.

Una información que dejó desconcertado al tertuliano: "Yo te digo que no". "¿No has tonteado aquí con Telecinco o en otro sitio? No digo que el tonteo sea tuyo, sería mutuo", planteó Calleja ante Canales, cuya respuesta no convenció a sus compañeros: "No lo sé, de verdad. No creo que haya tonteado con ella. No tengo ni idea".

"No sé quién es Marta Riesco (...) No he coincidido con ella. He hablado por Instagram con 20, 15 o 14 chicas", aseguró Canales para desmentir la información de su compañero.

Después de avanzar que dará más detalles sobre esta supuesta historia en los próximos días, Kike Calleja desveló que el torero también ha "tonteado" con una redactora del programa: "El director lo sabe, pero por respeto a ella no vamos a dar el nombre". "Esto ya es como cada uno lo quiera interpretar o montar. Si os habéis propuesto hacer de mi vida un chuleo, me parece estupendo", respondió un Canales visiblemente molesto: "Puedo hablar e interactuar lo que me de la gana".

