La razón por la que Jordi González estará unos meses alejado de Telecinco y 'Supervivientes'

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



La ausencia de Jordi González de la programación de Telecinco tiene una explicación que ya ha sido desarrollarla. El presentador ha reaparecido este martes en su cuenta oficial de Twitter para explicar por qué no está presentando algunos de los actuales formatos de la cadena de Mediaset.

"La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien", escribió el periodista en el último tuit que ha publicado en su cuenta oficial de Twitter, la primera que realiza desde el pasado mes de agosto.

La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien. — Jordi González (@jordiGlez) 22 de febrero de 2022

Según desprenden estas palabras del presentador, parece que no será uno de los presentadores de la próxima edición de 'Supervivientes', reality en el que se ha hecho cargo de la gala 'Conexión Honduras' desde el pasado año 2019, sin desconociéndose por el momento quién será la personas que la conduzca este año.

Cabe que recordar que el último proyecto que Jordi González en Telecinco fue 'La noche de los secretos', la gala de los domingos de la primera temporada de 'Secret Story'. Posteriormente, en la edición con anónimos, Mediaset renovó el cartel de presentador y decidió apostar por Toñi Moreno para hacerse cargo de este espacio.

