Cristina Ramos se queda sin Eurovisión

Cristina Ramos no representará a San Marino en Eurovisión. La cantante se quedó lejos de los puestos que daban opción a representar al pequeño país en el concurso televisivo. La grancanaria lució su portentoso chorro de voz con el tema 'Heartless Game' hecho a la medida de su talento con una mezcla de estilos como solo ella sabe compaginar. "Una noche para el recuerdo; gracias a todos los que han hecho posible que esta noche mágica se suceda. Me voy satisfecha por la actuación y feliz por la reacción del público. Ha sido una auténtica fiesta de cumpleaños", escribió la artista en su perfil de Instagram.

Ramos, que compitió contra otros 17 candidatos, realizó un doble cambio de vestuario durante su actuación que dejó al público atónito, en una noche donde además celebró su 43 cumpleaños. Es una de las cinco artistas del top 5 de America’s Got Talent the Champions que se emitió en la NBC y que reunió a los mejores artistas de los 15 años de historia del programa en sus más de 50 versiones en el mundo. Fue además el botón dorado de David Foster en el World’s Got Talent de China y entre 2020 y 2021 participó en la octava temporada de Tu cara me suena. Es sin duda, una de las voces más internacionales que ha dado las Islas en los últimos años.

