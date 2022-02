Frank Cuesta afirma que votará a Vox “para poner un poco de orden”: "Nadie sabe lo que es ser facha"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Frank Cuesta vuelve a ser noticia por unas sorprendentes declaraciones. El herpetólogo ha concedido una entrevista a un canal de YouTube donde habla abiertamente de su ideología y confiesa que tiene pensado votar a Vox.

¿A quién cojones voto? ¿A los mentirosos mafiosos del PP? ¿A los de Ciudadanos para tirarlo?, ¿A los del PSOE para que me mientan? ¿A los otros para que me hagan follarme un muñeque?", argumenta el que fuera 'Frank de la jungla' de Cuatro, que además afirma que es necesario el partido de Santiago Abascal "para que ponga orden durante seis meses o un año o tres años".

A lo largo de la charla, Cuesta habla de otras cuestiones políticas y critica con cierta insensibilidad la memoria histórica: "Yo tenía cuatro años cuando murió Franco. Yo qué coño sé quién era Franco. Lo que me puedan contar mis padres: ¿que era un hijo puta? pues venga, era un hijo puta; ¿que era lo mejor? pues venga, era lo mejor. Me da igual, es parte de la historia. Vamos a intentar sacar las cosas buenas, los pantanos, y lo otro no se repite", asegura.

Sus palabras no acaban ahí: "Eso de facha y fascista se utiliza mucho y nadie sabe lo que es ser fascista, facha, misógino, homófobo... Los que tenemos una edad, y yo tengo 50 años, somos muy carcas. Hemos vivido una época diferente en la que la homofobia era que nadie se quería sentar con tu hermano porque era maricón, les daba asco. Lo que no es homofobia es que te digan 'eh, maricón, cabrón'. Eso es educación. La homofobia era cuando no podías ir por la calle porque había unos skinheads que les daban de hostias a los maricones", afirma.

Noticias relacionadas