RTVE se abre a cambiar el Benidorm Fest ante el polémico triunfo de Chanel

Después de la polémica que la elección de la ganadora del Benidorm Fest (que representará a España en Eurovisión 2022) de este sábado, RTVE ha lanzado un comunicado este domingo en el que anuncia que abrirá "un diálogo participativo para mejorar, de cara a próximas ediciones, todo el proceso del Benidorm Fest". Pese a esto, en el mensaje defiende la actuación de los jueces: "La grandeza de toda competición consiste en aceptar las reglas hasta sus últimas consecuencias".

"En cualquier concurso competitivo son muchas las personas que no ven cumplidas sus expectativas", recoge el comunicado. La artista Chanel fue la ganadora del festival con su tema 'SloMo', después de que el jurado profesional le diera el máximo de puntos y pese a que el voto popular (del que no se dieron porcentajes, sino un sistema de puntos del que no se explicó su equivalencia con número de votos) fue masivamente a parar a otras dos propuestas. Según la mecánica de votaciones del festival, el 50% de la votación la decide el jurado profesional, mientras que el otro 50% es del público demoscópico (25%) y del televoto (25%).

El grupo Tanxugueiras fue el que más puntos obtuvo tanto por el voto demoscópico como por la modalidad del televoto, siendo las favoritas de la noche, junto a Rigoberta Bandini, a pocos puntos del trío de gallegas.

En el comunicado, RTVE admite ser "consciente" de la "controversia" sobre el proceso para elegir la canción que representará a España en Eurovisión, pero considera "positiva" la experiencia. De hecho, ha asegurado que "mantiene su firme compromiso con la música española" y que ya ha puesto "toda su energía" en impulsar en Europa la candidatura española a Eurovisión. "Al margen de debates, lo más importante en estos momentos es apoyar unidos a Chanel", ha manifestado.

Si bien, a raíz de la polémica generada, RTVE ha anunciado también crear un programa de televisión para promocionar la música española. Dicho proyecto, cuyos detalles se darán a conocer en los "próximos días", estará abierto a todos los concursantes de la primera edición del Benidorm Fest.

"RTVE quiere agradecer a la ciudadanía el apoyo recibido y que se ha visto reflejado en los destacados datos de audiencia. Agradecimiento que hacemos extensivo a la Generalitat Valenciana y a su presidente, y al Ayuntamiento de Benidorm y a su alcalde", concluye la corporación.

