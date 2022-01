Gonzalo Hermida no podrá actuar en la final del Benidorm Fest por ser aún positivo en covid

Gonzalo Hermida.

El coronavirus también ha afectado al Benidorm Fest, festival del que saldrá el representante de España en Eurovisión. En la segunda semifinal, Gonzalo Hermida se quedó fuera de las semifinales por dar positivo en coronavirus, lo que le obligó a participar con su videoclip. Tras clasificarse para la gran final se ha sometido a varios test de antígenos con el objetivo de dar negativo y poder estar en la gran final, pero sigue dando positivo.

El propio artista ha dado a conocer el dato en sus redes sociales al confirmar que se ha sometido a un test este sábado por la mañana, pero que todavía no ha dado negativo. Esto le obligará a volver a emitir el videoclip de su canción como alternativa a su ausencia en directo en el evento.

TEST DE HOY



No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest.



Me quedo con unas ganas INCREÍBLES de cantar y poner mi corazón en ese escenario.



Gracias por todos los mensajes de apoyo. Os quiero❤️ pic.twitter.com/tH1g1tdyu3 — Gonzalo Hermida (@hermidagonzalo) 29 de enero de 2022

El cantante ha compartido un comunicado transmitiendo su pesar por tener que faltar también este sábado por la noche: "No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me está dando este maravilloso Benidorm Fest. Me quedo con unas ganas increíbles de cantar y poner mi corazón en ese escenario", ha expresado.

