'Cuéntame', 'Tres bodas de más' y el Athletic-Barça de Copa, en el 'prime time' de hoy

Los actores Imanol Arias y Ana Duato posan durante la presentación de la temporada 22ª de Cuéntame cómo pasó, este miércoles en Madrid. EFE/ Javier Lizon

2 Se lee en minutos Redacción YoTele



Telecinco emite esta noche por un nuevo partido de la fase de octavos de final de la Copa del Rey (21:30 horas). El Athletic Club de Bilbao intentará resarcirse de la goleada que le infligió el FC Barcelona en la final del año pasado. Los dos equipos que más veces han ganado el ‘Torneo del K.O.’ se verán las caras de nuevo en este encuentro de octavos de final que narrará Manu Carreño, con los comentarios de Kiko Narváez y Fernando Morientes y con Ricardo Reyes a pie de campo.

'Cuéntame' vuelve a La 1

La temporada 22 de 'Cuéntame cómo pasó' llega esta noche a La 1 de TVE (22:40 horas), que volverá a apostar por tramas muy pegadas a la actualidad y ambientadas en los años 1993 y 1994, tras viajar al presente marcado por la pandemia en su anterior entrega. Los Alcántara comienzan temporada con un horizonte ilusionante: Antonio y Mercedes vuelven a vivir juntos, tras sellar su amor en Cuba. Inés, feliz con Mike y rodando a las órdenes de Fernando Colomo. Toni, de flamante director de Relaciones Informativas en Moncloa, disfrutando de una segunda juventud. María, en cuarto de medicina y viviendo con Jorge. Y Déborah, triunfando profesionalmente. Sin embargo, no tardarán en chocar con la tumultuosa realidad de los 90 y en afrontar conflictos que pondrán a prueba su supervivencia como familia. Mientras la crisis asedia Viajes Milano, Antonio y sus socios abren una línea 906, de aquellas que tantos titulares dejaron en la época. Además, decide invertir sus ahorros en levantar un nuevo edificio en Sagrillas para la bodega, mientras inicia una relación comercial con Euskadi a través de Onofre (Nancho Novo). Mercedes, asesorada por Berto, apostará por la alta costura y atraerá la atención de personalidades como Rocío Jurado o Carmen Alborch.

Inma Cuesta, frente a demasiadas bodas en Antena 3

Antena 3 programa por un nuevo pase de '3 bodas de más' (22:45 horas). Ruth (Inma Cuesta), una joven investigadora en una universidad, asiste a las sucesivas bodas de sus ex, de los que fueron sus "hombres de su vida", sin que ella consiga encontrar a su media naranja. ¿Hay algo peor que tu ex novio se case con otra y te invite a su boda? Sí, que te pase tres veces en un mes, no saber decir que no, y que el único al que consigas convencer para que te acompañe sea tu nuevo becario. Un alérgico al compromiso, un surfista pasado de rosca y un transexual convertido en pibón... Tres ex novios para tres bodas. Un cóctel explosivo para Ruth, que tendrá que enfrentarse a su pasado y decidir con quién quiere compartir su futuro.

Cuatro opta esta noche (22:50 horas) por una nueva entrega de ‘Horizonte’. En esta ocasión, Iker Jiménez contará con "una eminencia científica mundial" que hablará sobre el covid-19: "Nos ha dado una exclusiva, una cosa realmente sorprendente sobre el origen del virus".

Además, la película 'Causa justa' ocupa el prime time de laSexta (22:30 horas). Bobby Earl se enfrenta a la silla eléctrica acusado del asesinato de una joven. Ocho años después del crimen, Bobby llama al profesor en leyes Paul Armstrong para que le ayude a probar su inocencia. Armstrong pronto descubre pruebas falsas aportadas por la policía, pero a nadie le importa porque todos creen que Bobby es el asesino.

Noticias relacionadas