'Secret story', 'El objetivo' y 'Mentiras', en el 'prime time' de hoy

‘Secret Story: La casa de los secretos’ celebra este miércoles su primera ronda de nominación en Telecinco (22:00 horas). Al final de la noche, serán un mínimo de cuatro nominados (Carmen y tres compañeros más) los que protagonizarán el primer duelo de expulsión. Previamente, se resolverá la dinámica del huevo, elemento con el que accedió a la casa Álvaro, el último concursante en sumarse a la convivencia, y que ha dividido a la casa. Aquel participante que lo tenga en su poder cuando finalice una cuenta atrás de 24 horas que se activa hoy se alzará con la deseada inmunidad. Por otro lado, después de la revelación de los secretos de los concursantes en el estreno, llega la hora de que cada uno de ellos se haga con la esfera con la que participará en el juego de los secretos, cuyo ganador se alzará al final del concurso con un premio de 50.000 euros.

'Mentiras' regresa esta noche a Antena 3 con un nuevo capítulo (22:45 horas). En esta ocasión, el post que Laura subió contando lo que Xavier le hizo la noche de la cita, no ha causado el efecto que ella esperaba. La policía sigue sin creerla y también muchas de las personas que lo han leído. Su hermana Cata sabía que eso iba a pasar. Mientras hablan, Laura recuerda algo de la noche de la cita. Xavier la drogó para violarla. Convencida de que la policía no hará nada, Laura encuentra la manera de colarse en casa del cirujano en busca de alguna prueba que demuestre su versión. Mientras, Cata, que no se siente la mejor de las hermanas, le pide a Iván que investigue a Xavier. También Laura le pide ayuda. Ha visto en casa del cirujano algo que puede incriminarle, pero debe ser la policía quien lo encuentre. Tiene que conseguir que sus compañeros registren la casa.

Pilar Alegría visita laSexta

laSexta programa esta noche por una nueva entrega de 'El objetivo' (22:30 horas). En esta ocasión, Ana Pastor recibe en plató a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que responderá en directo a todas las dudas sobre el regreso a las aulas. Además, Juan Echanove también visitará el programa para hacer un repaso a su extensa trayectoria profesional en el mundo de la interpretación.

Ben Affleck, ladrón de élite en La 1

La 1 de TVE apuesta por un nuevo pase de 'The Town. Ciudad de ladrones' (22:40 horas). Mientras planifica su próximo golpe, Doug MacRay (Ben Affleck), un atracador de bancos de Boston, tiene que esforzarse por controlar sus sentimientos por Claire (Rebecca Hall), la directora de uno de los bancos que atracó. Al mismo tiempo, intenta esquivar al agente del FBI (Jon Hamm) que le sigue los pasos.

Una nueva entrega de ‘Todo es verdad’ ocupa el prime time de Cuatro (22:50 horas). El programa presentado por Risto Mejide y Marta Flich abordará nuevos asuntos de actualidad e interés social a través de trabajos de investigación elaborados por un equipo de periodistas, con entrevistas, conexiones y el análisis de expertos y colaboradores.

