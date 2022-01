Jacobo Ostos, roto por la muerte de su padre, Jaime Ostos: "Él estaba muy bien pero eran casi 91 años"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Jaime Ostos ha muerto este sábado 8 de enero a causa de un infarto a los 90 años. Multitud de programas y espacios televisivos han querido despedir al sevillano, como 'Viva la vida', que ha conectado en directo con Jacobo Ostos para saber cómo se encuentra él y la familia en este momento tan complicado y enviarles un mensaje de cariño y de consuelo.

El joven ha explicado cómo ha sido estos últimos días: "Ha estado con su gente, sus amigos, con mi madre, en Cartagena, Bogotá. Por fuera estaba muy bien pero eran casi 91 años. Le di un abrazo hace diez días. He estado hablando con ellos estos días, me mandaban fotos de él, bailando", ha detallado al ser preguntad por cómo se encontraba su padre.

Jacobo ha detallado que se ha enterado cuando su madre lo ha llamado por la mañana: "Me han despertado con la noticia hace dos horas y no me lo creía, pensaba que estaba soñando aún", ha expresado con voz triste a Emma García y al equipo de colaboradores del programa, que le han mandado todo su cariño.

