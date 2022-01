Paola se queda sin palabras al ver a su cita en 'First dates': "¡Lo conozco!"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Aunque 'First dates' suele organizar citas a ciegas, en alguna ocasión también ha reunido en su restaurante a personas que se conocen. Por capricho del destino, esto es lo que ocurrió en la entrega que se emitió este martes. Paola y Pedro, dos de los protagonistas de la noche, confesaron que no era la primera vez que se veían.

Mientras Paola esperaba en la barra del bar, vio a Pedro entrar por la puerta y su cara le resultó familiar. "¡Lo conozco!", exclamó la joven ante Matías Roure, sorprendido por la casualidad de la que estaba siendo testigo.

"¿Qué pasa?", preguntó Carlos Sobera al percatarse de que algo estaba ocurriendo: "¿Le conoces?". Después de que ella respondiera de manera afirmativa, su cita tampoco tardó en reconocerla: "La conozco yo también, de allí de Benalmádena".

Paola y Pedro se conocen pero evitan decir de qué: "El destino os ha unido" 😉 #FirstDates4E https://t.co/lj1mu1DdMB — First Dates (@firstdates_tv) 5 de enero de 2022

"Somos los dos de Benalmádena", confirmó Paola mientras saludaba con dos besos a su cita. Ambos dejaron claro que no habían estado juntos, pero no quisieron dar demasiados detalles. "Nos conocemos de vista", se limitó a decir la malagueña. "Tenemos gente en común", apuntó Pedro, que en unos totales a cámara afirmó que "nunca hemos tenido nada que abra la veda".

Después de la velada, en el momento de tomar la decisión final, Pedro confesó que había cambiado su opinión sobre Paola: "Yo te veía como una borde, pero me lo he pasado bien y me he reído". Ella, en cambio, no quiso tener una segunda cita romántica. "En plan amigos me tomaría un café o iría al gimnasio contigo, pero para algo más pues no. Te veo muy buen chaval, pero no veo ese feeling", argumentó.

