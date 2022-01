Una reportera de 'Informativos Telecinco' se queda en blanco y Piqueras sale en su rescate

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Los directos son momentos de gran tensión para los reporteros y es muy probable que los nervios les jueguen malas pasadas. Eso es lo que ocurrió anoche en 'Informativos Telecinco', cuando Pedro Piqueras conectaba con la periodista Laura Escudero para que informara desde Huesca del fallecimiento de un hombre en un hospital por un tratamiento con ozono en contra de los criterios médicos.

La periodista comenzó a explicar lo sucedido. A pesar de la naturalidad con la que lo estaba contando, Escudero no pudo terminar su conexión al quedarse en blanco. La periodista comenzó entonces a mirar su teléfono móvil para poder seguir con el hilo. "Disculpen", dijo mientras buscaba la forma de retomar la información.

Finalmente la imagen volvió a plató y Pedro Piqueras continuó con el informativo. "Vamos a seguir", dijo el presentador intentando que el asunto pasara de largo.

Los factores sí alteran el producto.Hoy ha sido un mal día.Personal y profesional. Me he quedado en ⬜️y no he podido salir del bucle. Gracias infinitas a los compañeros que han estado “ahí”.A tod@s por la comprensión.Mis disculpas a la audiencia, por no terminar la info. (Hilo) pic.twitter.com/fYzjFEQqPx — Lara Escudero (@Laraesku) 3 de enero de 2022

Ha sido la propia Laura Escudero la que, con mucha honestidad, ha publicado el vídeo en sus redes acompañado de una explicación: "Los factores sí alteran el producto. Hoy ha sido un mal día. Personal y profesional. Me he quedado en blanco y no he podido salir del bucle". "Gracias infinitas a los compañeros que han estado “ahí”. A tod@s por la comprensión. Mis disculpas a la audiencia, por no terminar la info", seguía su tuit.

La periodista ha expresado su intención de "visibilizar" lo que le ocurre a la mayoría de reporteros en alguna ocasión. "Cuelgo este vídeo (algo avergonzada) para visibilizar la normalidad. Los reporteros tenemos también algo de humanos y a veces no damos la talla en términos informativos. De estas, aprendemos", zanjaba.

