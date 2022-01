El amuleto con el que Anne Igartiburu recordó a Raffaella Carrá en las campanadas de TVE

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Raffaella Carrá también estuvo muy presente en la nochevieja de RTVE. Además de ser recordada en el especial de 'Cachitos de hierro y cromo', Anne Igartiburu también tuvo muy presente a la artista italiana, fallecida este pasado verano, mostrando en pleno directo de la Campanadas un detalle que le hizo en una visita que le hizo hace un par de años.

"Me he traído una estrella como amuleto. Ya me la traje hace dos años. Es de Raffaella Carrá y me trae mucha suerte. Vino hace dos años porque yo la quería mucho y hoy la mandamos un beso desde aquí hasta arriba porque esta es su casa", aseguró Igartiburu antes de seguir con la prescripción de los nuevos capítulos de 'Cuéntame Cómo pasó', que transcurrirá en 1993, año en el que triunfaba en TVE con su 'Hola, Raffaella'.

Anne Igartiburu ha tenido muy presente a Ana Obregón desde que se supo que iba a poder dar las Campanadas con ella desde la Puerta del Sol. La presentadora de 'Corazón' le dedicó unas palabras muy especiales y cariño a la actriz en una publicación que subió tras conocerse que había dado positivo por coronavirus.

"Beso infinito, compañera, estarás presente en nuestro corazón y pensamiento. ¡Te queremos mucho!", escribió Igartiburu en el post que Obregón colgó en su perfil oficial de Instagram, siendo uno de los comentarios que más 'Me gusta' recibió.

En dicha publicación, Ana Obregón confirmó la noticia de su positivo por Covid, sintiendo comunicar que no iba poder estar acompañando a los espectadores de TVE en este cambio de año: "Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido".

"Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle", afirma también la actriz en este post.

