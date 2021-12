Guía de las Campanadas: Cristina Pedroche, Anne Igartiburu, Paz Padilla, Dani Mateo y otras opciones

Es Nochevieja y con ella llegan las Campanadas de Fin de año. El momento más especial del año en televisión se produce esta noche cuando todos recibiremos al 2022. Las principales cadenas han confiado en sus rostros más populares para cambiar de año y en YOTELE queremos recordar quién se encargará de dar la cuenta atrás más esperada en las emisoras generalistas y autonómicas, así como en otras apuestas rompedoras en el terreno digital.

La inesperada baja de Ana Obregón tras dar positivo en Covid-19 ha obligado a TVE a cambiar a última horas sus planes. Jacob Petrus será el sustituto de la actriz y acompañará a Anne Igartiburu en la retransmisión de las campanadas. De este modo y después de conducir juntos la 'Gala Inocente, inocente 2021', el presentador de ‘Aquí la tierra’ se pondrá por primera vez al frente de la retransmisión de las Campanadas, que serán las 17ª consecutivas para la comunicadora.

#LaNavidadQueQuieres 💥 @anneigartiburu_ y @jacobpetrus_tve darán #CampanadasRTVE Ana García Obregón no estará en la Puerta del Sol por haber dado positivo en coronavirus. https://t.co/Pxtazx3kz3

Una hora después, Nieves Álvarez y Roberto Herrera tomarán el relevo de Anne Igartiburu y Jacob Petrus desde Canarias, concretamente desde la isla de La Palma. Este año, con motivo de la erupción volcánica serán las campanadas solidarias ‘RTVE Todos somos La Palma’. Los presentadores arroparán, de este modo, a los desalojados por la erupción en el 20º aniversario en la retransmisión.

Antena 3 apuesta por lo seguro y repite presentadores por quinto año consecutivo. Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán al balcón en la plaza más famosa de la televisión con la gran expectación generada en torno al vestido de la presentadora. Este año ha reconocido ‘que irá muy cómoda’. Tocará esperar a casi las 00:00 para descubrir con qué modelo sorprende en esta ocasión.

La actualidad y el humor son los grandes pilares de laSexta y por ello la cadena de Atresmedia confía la noche de Fin de Año a dos de sus presentadores estrella en esta materia. Dani Mateo y Cristina Pardo darán desde la Puerta del Sol las campanadas en la cadena verde de Atresmedia. Los presentadores intentarán remontar las cifras de audiencia de años anteriores que los han situado por detrás de La 1, Antena 3 y Telecinco.

No todas las cadenas despedirán el año desde la capital. Carlos Sobera y Paz Padilla llevarán las Campanadas de Mediaset a Vejer de la Frontera (Cádiz), desde donde se comerán las 12 uvas dos veces a la medianoche.

María del Monte y Pepe Da-Rosa serán los encargados de despedir 2021 y dar entrada a 2022 en el especial 'Las uvas de Andalucía' de Canal Sur Televisión, que tendrán lugar en la Plaza de España de Ronda (Málaga). Al igual que en el caso de Ana Obregón en TVE, Da-Rosa sustituye a última hora a Modesto Barragán, que no podrá estar en el programa especial de le televisión andaluza al haber dado positivo por covid.

Impotencia y tristeza por no poder estar en la noche más especial tras tanto trabajo e ilusiones previas. Ómicron no respeta nada. Sabedlo. Toda mi fuerza para mi prima María y ⁦ @PepeDaRosa1 ⁩ 🍇Mis uvas son…🍇 #LasUvasdeAndalucía ⁦⁦ @canalsur ⁩ https://t.co/sKDw0GIdFP

La cadena pública catalana ha decidido trasladarse a la Avinguda Maria Cristina de Barcelona para despedir el año. Para la ocasión, TV3 ha confiado en Elena Gadel, cantante y protagonista de 'Com si fos ahir', y Llucià Ferrer, presentador de 'Atrapa'm si pots'

À Punt también confía en dos de sus rostros más reconocidos para conducir su especial 'Benvingut 2022.' Máximo Huerta y Àlex Blanquer darán sus primeras campanadas en la televisión autonómica valenciana desde la plaça de l'Ajuntament de València.

🥂 #Benvingut2022 | Què ha de tindre una gran 🎉festa de final d'any? 🤣Humor, 🌟moments entranyables, 🎶música... Ho tenim tot! Viu una nit màgica amb la programació per a la nit de 🎆Cap d'Any d' #ÀPunt ! 🔸 @tapzaping 🔸 @CampanadesAPunt 🔸 #Cantem2022 ➡️ https://t.co/h4XDepzuqj pic.twitter.com/xbpachVMh4

Telemadrid ha elegido a un trío para presentar las Campanadas de Fin de Año. Francine Gálvez, Emilio Pineda y María López serán los encargados de conectar con todos los madrileños desde la Puerta del Sol.

Al igual que TVE y Canal Sur, ETB también ha tenido que cambiar inesperadamente sus planes de cara a su retransmisión de las Campanadas de fin de año. Ana Urrutia acompañará a Ane Ibarzabal y Aitor Albizu en la emisión de este especial después de que África Baeta haya dado positivo en covid en las últimas horas.

Televisión Canaria despedirá desde La Palma este 2021 marcado por la erupción volcánica. Eloísa González, Fátima Plata, Victorio Pérez y Petite Lorena serán los encargados de conducir esta retransmisión desde Los Llanos de Aridane. Las campanadas se seguirán por reloj de la torre de la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios.

A las 20.55 horas, antes de las Campanadas, Televisión Canaria ofrece una gala especial desde La Palma cuyo título hace un guiño al villancico de este año: ‘Ocho amaneceres por La Palma’. El programa estará conducido por Eloísa González y otros presentadores de la cadena que han tenido mayor vínculo informativo con la isla de La Palma, como Fátima Plata (Servicios Informativos) o Victorio Pérez (‘Una hora menos’).

Tras las Campanadas, retoma su segunda parte la Gala ‘Ocho amaneceres por La Palma’ con actuaciones musicales y de humor. Participarán grupos y artistas como Anaé, Claritzel, Ruts & La Isla Music, Sara Almeida, Mikelo X Stereoman, Marta Solís, Patricia Legardón, Abel Cordovez, Carla Jam, Germán Gil, Manuel Estupiñan, Neo Pinto, Raquel Amegashie, Última llave, Playa Coco y Dácil Santana.

En Galicia, Teresa Portela será la encargada de retransmitir las Campanadas para la Televisión de Galicia. La medallista olímpica en la cobertura de la TVG desde la Praza do Obradoiro estarán Noelia Rey y Arturo Fernández, presentadores de 'Malicia Noticias'. Este trío sustituye al dueto que el año pasado formaron Ana Peleteiro y Gayoso. El presentador del Luar, un habitual en estas retransmisiones, no ocupará su lugar habitual para dar la bienvenida a 2022.

🤣📺 Xa sabemos que vai retransmitir as Badaladas deste ano! @noeliarrey, Arturo Fernández e @teriportela estarán a noite do 31 no Obradoiro 🥳 E ti podes seguir vendo o #LRickyMerino nesta ligazón 👉 https://t.co/Q9qzKoTHQw pic.twitter.com/wrLXPLeHOu