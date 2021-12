La crítica de Monegal: Falta un niño en 'Masterchef', el presidente de TVE

Vuelve rápidamente TVE-1 con otro ‘Masterchef’, esta vez en su versión ‘Junior’, o sea que no han esperado a que se enfríe un poco la polémica con su anterior ‘Masterchef Celebrity’. ¡Ah! En eso también la pública imita la estrategia de las privadas para captar audiencia.

De los doce niños seleccionados para esta edición ha causado sensación lo que ha dicho la jovencísima Ariel de Cantabria: «Los libros que más me han gustado son ‘La Odisea’ de Homero y ‘El Banquete’ de Platón». Es portentoso que con solo 11 años de edad ya se haya zampado el poema épico de Homero y de postre todo el pensamiento platónico.

Bien mirado, yo creo que el mérito es de los que le han hecho el guion. Más que los niños que siguen concursando a mí me han interesado los que ya han echado fuera. Concretamente Sara, de 8 años, de Sevilla, una delicia pelirroja que al saber que la expulsaban lloró con mucho sentimiento.

Se han cuidado mucho los ‘chefs’ de no pronunciar ni ‘eliminados’ ni ‘expulsados’. Dijeron «Los que os bajais de esta aventura». ¡Ah! No ‘se bajan’ sino que ‘les bajan’, que es diferente. No sé por qué en el ‘Masterchef Junior’ tiene que haber expulsiones. A los niños no se les expulsa. La protección a la infancia también es eso.

He echado en falta, eso sí, a un niño en esta edición. Concretamente al presidente de RTVE señor Pérez Tornero. A pesar de tener 67 años de edad, yo le veo como un niño, con toda su ingenuidad inherente. El cargo en el que se ha metido es un mar de tiburones que te pillan en cuanto te descuidas un poco. «¡Pérez Tornero acorralado por sus actividades empresariales!», exclamaban en ‘El intermedio’ (La Sexta).

Y nos contaban que le han pillado facturaciones de hasta «12 millones de euros» de su empresa familiar a la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando él a su vez detentaba cargo directivo en ella. Se han olvidado añadir que también es cuestionado por la contratación de dos subdirectores para RTVE, cargos que han recaído –¡qué fatal casualidad!– en dos personas ligadas a su empresa familiar.

Para acabarlo de arreglar hoy se ha sabido que dos consejeros de RTVE, representantes del PSOE, le han retirado su apoyo. O sea que en Moncloa a lo mejor alguien se pregunta ‘¿Pero TVE no era siempre del partido que gobierna?’ ¡Ah! Tanta ingenuidad provoca alegría en un PP que ya acaricia influencia en Prado del Rey.

