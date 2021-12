Eva González desvela cómo recibió la llamada para 'La Voz': "Estaba grabando 'Masterchef' y colgué"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Eva González fue protagonista esta semana de una entrega de 'Fuera del mapa', el programa en el que Alberto Chicote viaja con un rostro conocido hasta un paraje recóndito de la geografía española. Durante su trayecto, la presentadora de 'La Voz' confesó al chef cómo recibió la propuesta para presentar el talent.

La que fuera Miss España era presentadora de 'Masterchef' en TVE cuando se comenzó a fraguar su fichaje. De hecho, cuando recibió la llamada para conducir la nueva etapa de 'La Voz' en Antena 3, Eva se encontraba en mitad de una grabación del talent de cocina de La 1, tal y como ella misma desveló.

"Estaba grabando, y recibí una llamada de teléfono. Iba microfonada en ese momento, claro, y me dicen: ¿Eva, a ti te gustaría presentar La Voz? Y yo: ¡No puedo, no puedo! Y colgué corriendo, porque me impresionó", recordó. La presentadora le confesó a Chicote que estaba muy apurada porque iba microfonada: "Estaba todo el programa escuchando".

Después comenzó a hacerse realidad: "Era todo como muy secreto. Yo tenía la sensación de que ellos pensaban que estaban fichando a Messi. Y yo decía: no estáis fichando a Messi. Estáis fichando a una de un pueblo, cuidado. No tiene nada que ver".

Finalmente aceptó ya que desde antes sentía una "envidia sana" de Jesús Vázquez por presentar el concurso. Sin embargo, también reconoció que lo que peor lleva es la fase de los directos: "Eso es la operación bikini para mí. Pierdo kilos, me pongo histérica... pero me vuelve loca, me encanta hacer directos".

