Mal resultado también en audiencias para Eurovisión Junior, que cae por debajo del millón de seguidores

Ayer España acabó con su buena trayectoria en el Festival de Eurovisión Junior, conformándose con un puesto 15 para Levi, nuestro representante. El resultado también fue malo en audiencias: el certamen anotó su tercer mínimo histórico consecutivo con un pobre 7,6% y 911.000 seguidores. Esto es dos décimas más que el año pasado, pero por debajo del millón de espectadores por primera vez. Se aleja así del dato correcto de 2019 (11,2% y 1.488.000) cuando España regresaba al certamen, y sobre todo de la buena época años atrás. La victoria de María Isabel en 2004 fue seguida por un 39,1% y 5.912.000 espectadores, aunque en aquellos entonces el festival infantil se emitía un sábado por la noche, a semejanza de la versión de adultos que sí arrasa en España cada año. Lo cierto es que la poca repercusión que tiene ahora la programación de TVE unida al horario vespertino del certamen han influido en este dato.

Telecinco'Got Talent España: Momentazos': 94.000 y 6,9%'Got Talent España': 623.000 y 14,2%'Socialité': 1.250.000 y 15%Antena 3'Cine' "Navidad en Manhattan": 112.000 y 6,8%'Tu cara me suena': 424.000 y 9,6%'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 572.000 y 10,4%'Cocina abierta de Karlos Arguiñano': 838.000 y 13,4%'La ruleta de la suerte': 1.293.000 y 14,5%laSexta'Bestial': 17.000 y 3,2%'¿Qué me pasa doctor?': 45.000 y 3,7%'Zapeando': 85.000 y 2,5%'laSexta noticias: Especial': 197.000 y 4,2%'Equipo de investigación': 156.000 y 3,1%'Equipo de investigación': 252.000 y 4,3%La 1'Noticias 24h': 108.000 y 16,1%'Agrosfera': 206.000 y 17,3%'Noticias 24h': 345.000 y 19,3%'Seguridad vital': 304.000 y 11,5%'Comando actualidad': 300.000 y 8,3%'Comando actualidad': 355.000 y 7,6%'Españoles en el mundo' "Hungría": 352.000 y 6,9%'Españoles en el mundo' "Tennessee": 369.000 y 6,4%'Españoles en el mundo' "Tánger, Tetuán, Chaouen": 545.000 y 7,1%'Corazón fin de semana': 781.000 y 7,7%Cuatro'Callejeros viajeros' "Hanoi": 159.000 y 5,2%'Callejeros viajeros' "Groenlandia": 244.000 y 5,4%'Callejeros viajeros' "Nueva Zelanda": 277.000 y 5,6%'Viajeros Cuatro' "Taiwán": 290.000 y 5%'Cuatro al día: Fin de semana': 472.000 y 5,5%La 2'En lengua de signos': 28.000 y 1,8%'Buenas noticias tv': 53.000 y 2,4%'Shalom': 62.000 y 2,3%'Medina': 111.000 y 3,8%'Últimas preguntas': 149.000 y 4,4%'El día del señor': 416.000 y 9,2%- 'Santa misa': 432.000 y 9,4%- 'Santa misa': 415.000 y 9,1%'Pueblo de Dios': 277.000 y 5,9%'Saber vivir': 195.000 y 3,8%'Zoom tendencias': 143.000 y 2,6%'La expulsion de los moriscos': 167.000 y 2,4%'La 2 express': 140.000 y 1,5%'Nuestro planeta (One Strange Rock)' "Tormenta": 196.000 y 1,7%

Informativos

Antena 3'Antena 3 noticias 1 fin de semana': 2.176.000 y 18,7%'Antena 3 noticias 2 fin de semana': 1.750.000 y 11,4%Telecinco'Informativos Telecinco 15:00': 1.826.000 y 15,6%'Informativos Telecinco 21:00': 1.849.000 y 12,1%La 1'Telediario fin semana 1': 1.333.000 y 11,4%'Telediario fin semana 2': 1.511.000 y 9,7%Cuatro'Noticias deportes Cuatro': 399.000 y 3,5%'Deportes Cuatro 2': 499.000 y 3,4%laSexta'laSexta noticias 14h': 664.000 y 7,7%'laSexta noticias 20h': 851.000 y 6,4%'laSexta deportes 2': 395.000 y 2,5%

Ranking

Día

Temáticas de pago 12,1%, Telecinco 12%, Antena 3 11,7%, La 1 9%, Autonómicas (FORTA) 8,6%, Cuatro 5,9%, laSexta 4,1%, La 2 3%, Autonómicas privadas 0,4%.

Mes

Antena 3 13,8%, Telecinco 13,6%, Temáticas de pago 9,7%, Autonómicas (FORTA) 8,5%, La 1 8,4%, laSexta 6,2%, Cuatro 5,2%, La 2 2,8%, Autonómicas privadas 0,4%.

