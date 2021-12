Guía para no perderte el Festival de Eurovisión Junior 2021 con Levi: horario, cadena y cómo votar por España

La 1, RTVE Play y TVE Internacional emiten esta domingo, a partir de las 16:00 horas, la gran final del Festival de Eurovisión Junior 2021. Tony Aguilar y Julia Varela comentarán en directo las actuaciones de los 19 países que lucharán por conseguir la victoria en esta gala, que se celebrará desde la Seine Musical de París.

Alemania, Georgia, Polonia, Malta, Italia, Bulgaria, Rusia, Irlanda, Armenia, Kazajistán, Albania, Ucrania, Francia, Azerbaiján, Países Bajos, España, Serbia, Macedonia del Norte y Portugal se disputarán el micrófono de cristal de esta certamen musical organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER-EBU) en una gala en la que Valentina y Barbara Pravi también actuarán en el interval act.

En nuestro caso, nuestro país estará representado por Levi Díaz, que actuará en la décimosexta posición con 'Reir', una canción pop optimista compuesto por David Roma. El ganador de 'La voz junior' estará acompañado de los niños Lucía, Violeta, Sergio y Juan Diego en una coreografía creada por Vicky Gómez. La austriaca Marie-Sophie Kreissl es la directora artística de la puesta en escena de Levi en París; Natalia Calderón, la coach vocal; y Raúl Amor, profesional de RTVE que ha colaborado ya en cinco ediciones del festival, es el responsable del vestuario. La joven Lucía, tendrá, además, una doble misión, ya que será la portavoz de los puntos españoles.

Las votaciones se han abierto este pasado viernes 17 de diciembre, en la web oficial de Junior Eurovision, y se cerrarán el domingo, justo antes del comienzo de la final. Allí los espectadores encontrarán las 19 candidaturas y podrán votar gratuitamente por sus preferidos, incluida la candidatura española encabezada por Levi, sea del país que sea y esté donde esté. Tendrán que seleccionar a sus tres concursantes favoritos para que el voto sea correcto.

How does the #JESC2021 voting work? 🤔



Well it's super simple! 🌟 Check out this video before heading over to https://t.co/xjkyoYzVnV to cast your 3 votes at 20:00 CET! pic.twitter.com/orYwSFB4h7