La crítica de Monegal: cuando la tele nos enseñaba lo que pasa en África

2 Se lee en minutos Ferran Monegal



Es la sombra de lo que fue. Lo han dejado en la más absoluta irrelevancia. Pero este sábado han tenido un punto de lucidez. Me refiero al que fue emblemático programa, el espacio de más prestigio del área de informativos de TVE, Informe Semanal. Este sábado han rememorado la época en la que nos contaban lo que pasaba en África.

Decían, con acierto: "Un continente que va de hambruna en hambruna, de sida a coronavirus pasando por el ébola, de dictador en dictador, de la trata de esclavos al expolio de sus materias primas y sus metales". Efectivamente, un continente sistemáticamente saqueado, que en los años 80 y 90 más de 20 medios de comunicación españoles mantenían allí reporteros, corresponsales y enviados especiales. Hoy quedan tres, mal contados. Convocaron a Vicente Romero, que fue gran ‘routier’ de TVE, jubilado ‘malgré lui’ a los 65 años. Recordaba: "Cuando el genocidio en Ruanda, cuando los utis asesinaron a 800.000 tutsis en 1994, ‘Informe Semanal’ fue el primer programa de televisión del mundo que llegó allí para contarlo". Y añadía a modo de epitafio: "África está cada vez peor, lo que pasa es que ahora no nos enteramos".

¡Ah! Tanto presumir de que estamos en un mundo global, pero en televisión la única globalización que se practica es la del ‘show’ y los espumosos espectáculos. Los conflictos se abordan fugazmente. Y se olvidan a una rapidez de relámpago. Prefieren entretenernos a tenernos informados. Temen que, de pronto, rompamos a pensar. Jubilar a los reporteros que se conocen el mundo como la palma de su mano no es una medida de orden laboral, es un sistema de aniquilamiento de la memoria periodística, y de la historia del mundo por otra parte. El otro día, en ‘La matemática del espejo’ (TVE), Rosa María Calaf, frente a un globo terráqueo, iba repasando con el dedo continentes y océanos y decía: "De los 196 países que hay en el mundo he estado en 193". Y no como turista, sino como analista de lo que allí está pasando. ¡Ah! Todo eso hoy ya no interesa para nada. Entretenimiento, risas, humorismo falso, concursitos y marchando.

Celebro que ‘Informe Semanal’ haya tenido un punto de catarsis. Lamiendo las llagas de su actual irrelevancia ha recordado aquellos tiempos en que era referente informativo. Nuestros ojos en el mundo, mirando y enseñando lo que ahora interesa que no sepamos.

Noticias relacionadas