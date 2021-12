El lapsus de María Patiño en la capilla ardiente de Manolo Santana: "Estamos viendo a Ángel Nieto"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Este sábado, 11 de diciembre, el tenista Manolo Santana fallecía a los 83 años de edad a causa de un paro cardíaco. Un día después, durante la mañana del domingo, 'Socialité' ofreció imágenes en directo de la capilla ardiente instalada en Marbella, por donde pasaron rostros muy destacados del deporte como Feliciano López, Garbiñe Muguruza o Conchita Martínez para darle un último adiós.

Sin embargo, la atención de los espectadores recayó durante el arranque del programa en María Patiño. La presentadora sufrió un llamativo lapsus al identificar a Ángel Nieto, que falleció hace cuatro años, como uno de los asistentes al velatorio.

"Ahí estamos viendo ahora mismo a Ángel Nieto", afirmó Patiño, que se autocorrigió de forma inmediata al darse cuenta de su error: "No, a Ángel Nieto no, perdón". "No, no ha venido nadie de la familia Nieto", apuntaba por su parte la reportera Giovanna González.

Minutos después, consciente de que su fallo no iba a pasar desapercibido en las redes sociales, la periodista volvió a pedir perdón: "Quiero pedir una vez más disculpas. Como todo el mundo sabe, Ángel Nieto falleció el pasado 2017". "Tenía en la cabeza los grandes deportistas que nos han ido dejando", afirmó.

