Los Premios Iris entregan sus galardones en un 'show' televisivo

Fotografía cedida por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual de su presidenta, María Casado, y Jota Abril, miembro de la junta directiva. EFE

Con un hilo conductor de homenaje a los 'backstage' de la televisión, la Academia de Televisión ha convertido este año sus tradicionales Premios Iris en un programa que se ha emitido este viernes y en el que los premiados han recogido sus galardones. Esta edición especial ha contado con la participación de los homenajeados en 2020 y 2021 (la edición pasada no pudo realizarse por el coronavirus) y no ha sido una entrega de premios al uso, sino un programa de entretenimiento en el que algunos de los galardonados han participado, simulando que estaban en la parte de atrás del escenario, antes de recoger su galardón.

El show de los XXII Premios Iris de la Academia de Televisión fue grabado en el Teatro Circo Price de Madrid y se ha emitido simultáneamente en Telemadrid, Canal Sur, Castilla La Mancha Media, Televisión Canaria, Canal Extremadura, RTVE Play y Atresplayer.

Jota Abril, presentador y miembro de la Junta Directiva de la Academia, ha sido el encargado de ser el conductor de un programa en el que la presidenta de la Academia, María Casado, ha reconocido el trabajo de todos los profesionales que están delante y detrás de las cámaras. "Durante esta pandemia hemos demostrado la importancia de informar y de entretener; hemos sido la banda sonora y visual de muchas casas que se han convertido en oficina, escuela, cocina…; hemos demostrado nuestro valor social para la ciudadanía", ha apuntado la periodista. Esta edición especial ha contado con la participación de algunos de los galardonados, que fueron anunciados el pasado mes de octubre, en un acto virtual. Las series 'El ministerio del tiempo' (TVE), con cuatro premios, y 'Antidisturbios' (Movistar+), con cinco, han sido las más premiadas de los años 2020 y 2021, respectivamente.

Entre las premiadas de las varias categorías está la actriz Ángela Molina, que ha recibido el premio a la mejor intérprete de 2020 por su papel en 'La Valla', mientras que Javier Calvo y Javier Ambrossi han sido reconocidos por la mejor dirección por 'Veneno' (AtresPlayer Premium). En cuanto a la información, Antena 3 Noticias 2 ha sido reconocida como el mejor informativo de 2020, mientras que su presentador, Vicente Vallés, como mejor presentador de informativos, y el fallecido Michael Robinson ha sido nombrado mejor presentador de programas por 'Informe Robinson' (Movistar+).

De los premios de 2021, Candela Peña ha recogido el premio a la mejor actriz por 'Hierro' (Movistar+) mientras que Roberto Leal ha sido reconocido como el mejor presentador por 'Pasapalabra' (Antena3) y 'La Resistencia' (Movistar+) como el mejor programa. En la parte informativa, el informativo de Antena 3 Noticias 2 (Antena 3 TV) y el presentador Vicente Vallés volvieron a ganar el Premio Iris 2021.

También se ha entregado el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria que en 2020 ha sido para Manuel Campo Vidal, quien ha destacado que "el premio verdadero es poder trabajar en televisión y hacerlo dignamente". "Me gustaría dedicar este premio a todos los que todavía no han podido trabajar porque no han conseguido un empleo o aquellos que perdieron su trabajo. Todos ellos tienen una pasión fundamentada en este trabajo y en este medio", ha apuntado. El Premio Jesús Hermida a la Trayectoria 2021 ha sido para José Luis Balbín y su esposa, Julia Mesonero, ha sido la encargada de recogerlo.

Noticias relacionadas