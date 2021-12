Carlos habla de su ciclo vital en 'First Dates': "Después de estar con más de cien mujeres, quiero ahora tranquilidad"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Carlos demostró tener las ideas bastante claras durante su visita a 'First Dates'. Este exempresario de 51 años y de Getafe (Madrid) dejó muy claro cómo tipo de persona son su fetiche nada más entrar por la puerta del restaurante: "En mi caso puede ser las mujeres pelirrojas, las personas del este y las japonesas".

"Al haber viajado por todo el mundo he conocido diferentes nacionalidades, personas y culturas. También a mujeres de todo tipo y clase", aseguró el getafense en uno de sus primeros totales a cámara en el dating de Cuatro.

Instantes después, Carlos explicó a lo largo de sus primeros minutos en qué momento de su vida se encontraba después de recorrer gran parte del planeta: "Después de estar con más de cien mujeres he llegado a la conclusión de que la vida tiene ciclos y en el que me encuentro ahora es de tranquilidad y relajación".

Posteriormente a esta presentación, Carlos supo que iba a conocer Mari Paz, una camarera y tarotista de Móstoles: "Me gusta mucho salir y lo que quiero es una persona que lo haga conmigo, que baile y, si quiere descansar un rato, lo puede hacer, pero que baile".

"Me ha parecido una chica guapa, elegante y atractiva", aseguró Carlos tras compartir sus primeros minutos con Mari Paz, que también tuvo muy buena palabras hacia la persona con la que cenaría esa noche: "La primera impresión que he tenido al verle es que me ha parecido guapo".

Una vez sentados en la mesa que el restaurante les reservó, lo cierto es que ambos aprovecharon la velada para conocerse un poco más a fondo. De hecho, hablaron de muchos temas en una conversación que fue muy distendida en la que Mari Paz le contó a Carlos que era vidente: "Lo que más me gusta es a lo que me dedico".

En los últimos minutos, la buena sintonía que tuvieron fue trascendental en 'La decisión final', ya que ambos mostraron su interés por tener más citas para conocerse más a fondo. "Me he encontrado a una persona que no me esperaba", explicó Carlos antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.

