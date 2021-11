Terelu responde a Carmen Borrego y 'Sálvame': "Quiero a mi hija, aunque os joda, me importa una mierda"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



La guerra en el clan Campos parece no haber llegado a su fin. Tras el polígrafo de Carmen Borrego en el 'Deluxe', donde salían a la luz más intimidades sobre la relación con Alejandra Rubio, este sábado llegó el turno de réplica para Terelu Campos. La colaboradora se veía obligada a responder en 'Viva la vida' a los ataques de su hermana desde 'Sálvame'.

“Hay que echarle mucho sentido del humor, debió de ser un polígrafo divertido. Me descojoné", expresó la mayor de las Campos, que se quejó abiertamente: “Yo no hablo de su familia, es ella la que pone una pregunta de su familia. Es falso que su familia estuviera relegada en la fiesta de cumpleaños. Estoy segura, pongo las manos en el fuego, que esa persona (su hija) no ha puesto una pega. Así lo viví y así lo siento. Flaco favor si alguien quiere proteger a las personas de las que no se quiere hablar”.

“A mí me duele mi hija, si suena muy Pantoja me lo paso por el forro. En la juventud todos nos equivocamos, tenéis una memoria muy frágil. Si uno no se equivoca en la juventud, ¿cuándo lo va a hacer? Cuando alguien quiere a alguien, lo quiere y le aconseja en la privacidad. Es lo que hago yo, quiero yo a mi hija, lo más importante de mi vida, os joda o no. Si os jode, me importa una mierda. Voy a protegerla, es mi deber como madre”, añadió muy enfadada Terelu.

“Los que dicen quererme… ¿Tocan a un hijo? Me cachis en la mar serena”, expresó. Sin embargo, Terelu volvió a dejar muy clara su voluntad de que se frene esta guerra familiar en los platós: “para el lado que sea, me da lo mismo. Estoy harta, muy harta. Si no hablo porque me callo, si hablo porque contesto… Yo no he fomentado esto ni me he lucrado con esto. Quiero vivir tranquila. Entiendo y respeto que a cualquiera le duelan sus hijos. Y yo soy madre de una hija estupenda", concluyó.

