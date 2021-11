La confesión del exjefe del CNI: "Bárbara Rey tenía contratos en televisiones autonómicas a cambio de silencio"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



La entrega de este domingo de 'Salvados' contó con un charla entre Gonzo y Alberto Saiz, el que fue jefe del Centro Nacional de Investigación (CNI) desde 2004 a 2009. Saiz accedió a responder las preguntas del periodistas y, aunque evitó entrar en detalles, sí desveló alguna que otra cosa de su experiencia al frente del organismo. De hecho, dijo que su nombre en clave era 6J.

Al margen de cuestiones relacionadas al gobierno de Aznar, Gonzo quiso saber acerca de "los chantajes al Rey" y más concretamente si era verdad que fue el propio Saiz quien terminó con el de Bárbara Rey. Él especificó: "Sí había algún chantaje sobre la mesa. No de dinero público pero de acciones en favor a la susodicha".

"Tenía acceso a contratos de trabajo, publicidad... a cambio de no decir que había tenido una relación íntima. Cuando llegué me encontré una situación totalmente insostenible, el CNI no estaba para esas cosas. Cerramos el capítulo, dejamos de oír los posibles chantajes, se dejaron de hacer las acciones de influencia a su favor y el asunto acabó", explicó Saiz.

Otro de los rumores que Gonzo quiso aclarar era el relacionado con que se le habían pagado "25 millones de pesetas", que se le consiguió un contrato en TVE y "se llegó al acuerdo de pagarle otros 600 millones de pesetas durante 10 años", un dinero que procedía del CNI. "Hasta donde yo sé, es que del CNI nunca salió dinero público para las manos de esta señora. Salía de donantes externos", respondió él.

"Esta persona, por ejemplo, recibía contratos de trabajo en la televisión valenciana, por lo que no era dinero contante y sonante, y no eran de cuentas en Suiza. Tenía contratos en televisiones autonómicas, a cambio de silencio", añadió.

