El inesperado baile de Roberto Leal, Nerea y Orestes en 'Pasapalabra' al ritmo de Britney Spears: "Historia de la tele"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



'Pasapalabra' sigue contando con uno de sus concursantes más queridos. Orestes se mantiene en el programa luchando por llevarse el bote y en la última entrega protagonizó un divertido momento en plató junto a Roberto Leal. El joven se animó a bailar por primera vez con varios miembros del equipo al ritmo de la música.

En plena prueba musical, Nerea Rodríguez se arriesgó a pulsar el botón del programa sin saber la respuesta. Tras un rebote con María Castro, la cantante cayó en que el tema que estaba sonando era 'Oops... I did it again!', de Britney Spears. La exconcursante de 'Operación Triunfo' se llevó los segundos en juego para el equipo de Orestes, que al sonar la canción quiso bailar junto a su compañera de equipo y el propio Roberto Leal para celebrar la victoria.

El presentador no dio crédito al ver al participante moverse en plató, algo que no había hecho nunca: "Hacer bailar a Orestes es historia de la televisión", reconoció entre risas. El vídeo del momento del trío bailando sorprendió a los espectadores y se compartió en las redes sociales del formato estrella de Antena 3.

Noticias relacionadas