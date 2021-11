El 'Deluxe', 'La Voz' y 'Una noche con Adele' compiten hoy por la audiencia

2 Se lee en minutos Redacción YoTele



Antena 3 estrena esta noche (22:10 horas) la fase final de directos de ‘La voz’. El talent musical vivirá una nueva gala en la que el público tendrá un papel fundamental en la toma de decisiones. Cada coach llega con cuatro talents a la gala y al final de la noche solo dos pasarán a la Semifinal, uno elegido por el público y otro por el propio coach.

Pepe Navarro, esta noche en Telecinco

Telecinco emite esta noche (22:00 horas) una nueva entrega del 'Deluxe'. El programa contará por primera vez con una entrevista al conocido presentador de televisión Pepe Navarro. María Patiño y el equipo de colaboradores del formato charlarán con el comunicador de asuntos de su vida privada, como es el caso de su hijo con Ivonne Reyes.

Por su parte, ‘Una noche con Adele’ llega esta noche a La 1 de TVE (22:05 horas). En la entrega, estrenada en la CBS como 'Adele: one Night only', se podrá ver su primer concierto desde hace 4 años, que tuvo lugar en Los Ángeles y en el que cantó éxitos como 'Hello', 'Someone like you', 'When we were young' o 'Rolling in the deep'. Adele aprovechó el concierto para presentar nuevos sencillos como 'Easy on me', 'I drink wine', 'Hold on' y 'Love is a game'. Además, la cantante británica charlará con Oprah Winfrey desde el famoso jardín de la casa de la periodista. Esta será la primera entrevista que concede en años y hablará de tema como su nuevo disco, las historias detrás de sus canciones, su vida después de divorciarse de Simon Konecki tras ocho años juntos, su llamativa pérdida de peso y la crianza de su hijo Angelo, entre otros temas.

laSexta apuesta esta noche (21:30 horas) por una nueva entrega de 'laSexta Noche'. José Yélamo y Verónica Sanz analizarán la actualidad con su equipo de colaboradores y entrevistarán algunos de los rostros más destacados de la cultura y la política.

Andy Serkis es César en Cuatro

Además, un nuevo pase de 'El amanecer del planeta de los simios’ llega esta noche (22:15 horas) al prime time de Cuatro. Tras la aparición del devastador "virus de los simios" desarrollado en un laboratorio y que casi acabó con los humanos, un grupo de simios muy evolucionados, capitaneados por César, se han convertido en la raza dominante del planeta. La única amenaza para su desarrollo la representa un grupo de seres humanos que han sobrevivido al virus, al que ahora son inmunes. Los hombres necesitan la energía de una presa cerca del asentamiento de lo simios, así que César, siempre razonable y buscando el bien de los suyos, firma una tregua de paz que evite estallar una guerra que determinará cuál será la raza dominante... Secuela de la película "El origen del planeta de los simios".

