Pedroche, sobre su estilismo en las Campanadas: “No solo soy un vestido”

'Zapeando', el espacio que emite laSexta en la franja de sobremesa, tendrá este año doble representación en las Campanadas de Atresmedia. Dani Mateo y Cristina Pardo estarán al frente de la retransmisión de la cadena verde, mientras que Antena 3 ha vuelto a confiar en Cristina Pedroche y Alberto Chicote por sexto año consecutivo.

No es para menos, ya que la pareja televisiva no para de encadenar récords de audiencia. Este año volverán a tener como rivales a Anne Igartiburu y Ana Obregón en TVE, así como a Carlos Sobera y Paz Padilla en los canales de Mediaset.

Como viene siendo habitual, uno de los elementos que más expectación está generando es el vestido de Pedroche, que afirma tenerlo todo "encaminado" de cara a la noche del 31 de diciembre. "Es verdad que Josie está en Colombia, hay que arreglar algunas cosas. Pero lo que es el vestido ya está", explicó este jueves en 'Zapeando'.

Por otro lado, aprovechó para hacer un pequeño recordatorio sobre la propuesta con la que intentará volver a sorprender: "Ya sabéis que no solo soy un vestido". "Faltan otras cosas que estamos puliendo", confesó la colaboradora.

Siguiendo con el tema de las Campanadas, también quiso darle un consejo a Dani Mateo: "Lo va a hacer muy bien. Que se lo pase bien y ya está". "Además va a tener al lado a Cristina, que también tiene mucha experiencia, y lo van a hacer increíble", añadió Pedroche ante su compañero, que bromeó sobre la 'misión' que le ha encomendado laSexta: "Como la cague con las Campanadas... como me haga un Marisa Naranjo me llevan ante un tribunal popular". "Allí mismo en la Puerta del Sol me atan a un palo y me queman", afirmó el humorista.

