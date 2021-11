La madre de Alejandro se derrumba en 'El debate de las tentaciones': "Lo están machacando”

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de 'El debate de las tentaciones', que recibió en plató a sus colaboradores habituales para analizar los últimos acontecimientos que se han producido en la isla. Alejandro Nieto fue uno de los protagonistas de la noche por sus comentarios machistas, motivo por el que está recibiendo una gran cantidad de críticas en redes sociales.

Esta situación ha sobrepasado a su madre, Maribel, que anoche se derrumbó por la polémica que envuelve a su hijo. "Hay un acoso y derribo sobre Alejandro que no entiendo. Yo lo percibo y lo estoy viendo", lamentó la mujer para salir en defensa del joven.

No obstante, quiso subrayar que ella tampoco comparte su actitud: "Ha dicho unas palabras que no están bien, no voy a aplaudirlo porque no está bien. Pero por eso no se tiene que decir que es machista".

"No lo digo por vosotros, lo digo en general. Lo están machacando", añadió Maribel, que en este mismo instante rompió a llorar por las críticas que está recibiendo Alejandro en redes sociales. Al ver que la defensora lo estaba pasando mal, Sandra Barneda se acercó a ella para consolarla. "Le están dando mucha caña. Tú sabes lo que ha pasado allí", le dijo entre lágrimas a la presentadora.

Barneda aseguró que "todos estamos sometidos a muchísima presión" y aludió al éxito del reality show para explicar "la polaridad que existe en redes". "No podemos gustar a todo el mundo", recordó la conductora de 'La isla de las tentaciones', que intentó calmar los ánimos en plató: "Cada persona tiene una personalidad. Algunos son más impulsivos como tu hijo y hay veces que nos equivocamos".

