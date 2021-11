La opinión de un comensal de 'First Dates' sobre Móstoles le pasa factura en su cita: "Hay muchos canis"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



En 'First Dates' se dan todo de tipo de casos en los que dos parejas no encajan. Esta semana, el motivo principal por el que dos participantes no tuvieron buenas sensaciones fue un cúmulo de comentarios que hizo uno de los comensales sobre la ciudad en la que vive la chica que le propuso el programa y que le acabaron molestando bastante.

Javier se presentó a su llegada al restaurante con una imagen clara de sí mismo: "Me defino como un pijo". El joven era de Madrid, al igual que su cita, Miriam, que venía dispuesta a encontrar el amor en el programa de Cuatro. A pesar de este dato en común, la presentación que cada uno hizo de sí mismo ya demostró que tenían muy poco en común.

La chica vive en el barrio de Móstoles, un dato que no gustó al soltero, que se mostró muy crítico: "He salido por Móstoles y hay muchos canis". Miriam no ha dudado en mostrar su descontento por lo que le decía Javier: "Me ha sorprendido porque los hay como en todos los lados. Se piensa que yo vivo en el centro de Móstoles en una zona baja y yo vivo en una urbanización en una zona nueva", expresó con cara de enfado.

Noticias relacionadas