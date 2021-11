Carlota Corredera responde sin rodeos con un zasca a Kiko Matamoros: "De protecciones mejor no hables"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



La tensión entre Carlota Corredera y Kiko Matamoros no se ha solucionado a pesar del intento de ambos por conseguir un buen trato. Tras una conversación en la que mostraron tener una mejora, durante la tarde del viernes en 'Sálvame' un nuevo tema volvía a ponerlos cara a cara.

El momento vino derivado de los comentarios del marido de Marta López del Álamo criticando a varios tertulianos del mismo programa y la protección que les habría dado el equipo para no ponerlos en apuros. Este mensaje no gustó a la presentadora que le lanzó un claro dardo: "De protecciones mejor no hables", le soltó.

Matamoros no dudó en contestar pero no quiso que fuese a más: "Me voy a quedar con la boca cerradita porque yo, como ya he dicho en este y en otros programas, no tengo nada en contra de Carlota y le estoy muy agradecido". La comunicadora aseguraba su argumento: "Sé de lo que hablo porque siendo yo directora a ti se te ha protegido", aclaró.

