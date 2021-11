La confesión de una comensal de 'First Dates': "Cogí la Covid y me dejó mi novio"

2 Se lee en minutos Redacción Yotele



'First Dates' recibe diariamente a comensales que realizan confesiones muy personales sobre sus vidas. Este es el caso de Sandra, una esticista alicantina de 22 años, que le contó a José, su cita en esa noche, cuál fue el motivo de su última ruptura sentimental a lo largo de la cena que compartieron: "Duré dos meses con él. Muy poco. Cogí la Covid y me dejó".

"Cogí la Covid y, como estábamos juntos, se lo pegué. Entonces, él tuvo que dejar de trabajar y me echó la culpa de esa circunstancia a mí", explicó la alicantino posteriormente en un total ante las cámaras del dating presentado por Carlos Sobera.

Dejando aparte esta confesión que hizo, lo cierto es que ambos empezaron muy bien su cita. De hecho, José cumplía muchos de los requisitos de la amplía y ambiciosa lista de Sandra: "Si no tiene carnet de conducir o coche para vernos, es un poco... Si tiene hijos, también me echa un poco para atrás. Tiene que ser más alto que y y moreno. Luego que no haya puesto los cuernos y que no le guste las fiestas".

"Me encanta la fiesta, pero lo que pasa es que siempre tengo que ir de reservado porque a mí lo que es que estar en pista me agobia bastante por la gente que hay. Tanto por los empujones como porque soy un chico muy caliente que salta con la mínima. Me gusta estar en un reservado, que este cómodo y con mis amigos. El objetivo es pasarlo bien y beber, pero controladamente para acordarse al día siguiente", aseguró el chico en un total a cámara, desvelando también

Una vez sentados en la mesa que el programa les reservó, ambos empezaron a conocerse más a fondo. De hecho, además de hablar de sus anteriores relaciones, José hizo que Sandra desconfiase de él después de que le contase que le fue infiel a su novia: "Eso resta muchos puntos. Yo a este chico lo veo en la calle y pienso que es un golfo. No hablaría con él porque pienso de que es jugar con las chicas".

En los últimos minutos, esta desconfianza no fue transcendental en 'La decisión final' de ambos, ya que tanto José como Sandra quisieron tener una segunda cita con el otro. "Tengo que conocerle más y ver si la imagen que me he llevado en la cena es lo que pienso. Si es el típico chico que piensa en fiesta o si tiene sus momentos de relax", explicó la chica antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.

