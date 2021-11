María Patiño critica las formas de Kiko Rivera con una reportera: "Me he vuelto a equivocar con él"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Kiko Rivera ha sido objeto de críticas por su actitud con una periodista. María Patiño recogió en 'Socialité' el momento en el que una reportera abordaba por la calle a Kiko Rivera para preguntarle acerca de sus últimas polémicas, a lo que él reaccionaba de mala manera. En un arranque de chulería, el hijo de Isabel Pantoja se encendía un cigarro.

La reportera continuó haciendo su trabajo con Kiko, personaje que sigue viviendo de la prensa del corazón pese a sus continuos enfados. La trabajadora preguntó entonces por "lo que ha salido de Bertín Osborne y Chabeli". Él no se cortó y le dio una calada al cigarro para después echarle el humo intencionadamente a la cara.

Vergonzoso lo de Kiko Rivera echando el humo a la cara de la reportera pic.twitter.com/n5T89RFLnQ — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) 5 de noviembre de 2021

Ella no se quedó callada y le reprendió en ese momento: "No hace falta que me eches el humo. Te estoy preguntando con respeto". Él no pidió disculpas y se armó de razones: "He echado el humo a la calle, ¡cómo te voy a echar el humo a la cara, por favor! Vamos a llevarnos bien", le dijo para acto después pedirle con la mano que se relajara. Ella respondió: "Relájate tú".

Patiño se quedó asombrada con la escena: "Creía que había habido un cambio de actitud en Kiko. Le he llegado a decir que estaba muy orgullosa de cómo trataba ahora a la prensa, pero me he vuelto a equivocar", afirmó la presentadora.

Noticias relacionadas