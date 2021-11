Los motivos por los que Javier rechazó a su cita en 'First Dates': "Eso no va conmigo"

2 Se lee en minutos Redacción Yotele



El restaurante de 'First Dates' también es testigo de citas que no acaban en éxito. Javier, un coctelero toledano de 31 años, que entró al programa de Cuatro asegurando que ha conocido muy pocas personas como él: "A veces les choca mi personalidad porque soy muy pasional y no a todo el mundo le gusta".

"Me gusta el tema audiovisual en general. Me encanta cantar, recitar poesía, escribirla y todo lo que sea trabajar con la voz lo disfruto. Reconozco que soy muy intenso, a veces me paso, pero nunca no llego, eso sí que es cierto", aseguró Javier entre risas después de que fuese preguntado por Lydia Torrent sobre qué le gusta hacer en la vida.

Instantes después, Javier supo que iba a cenar con Merche, una influencer de 33 años que nunca le ha dado importancia físico a la hora de conocer a alguien: "Siempre se la he dado a la personalidad, pero como la mayoría de las veces me han puesto los cuernos, si te los pone un guapo te duelen menos que si lo hace un feo".

Una vez que tomaron asiento en su mesa después de que Javier le recitase una poesía a Merche, lo cierto es que la cita empezó a torcerse cuando empezaron a conocerse más a fondo. De hecho, la primera barrera fue que la chica trabajase con las redes sociales. "Tener una pareja influencer me ha chocado, la digitalización no la llevo muy bien, me quedé en los noventa", reconoció el barmen.

Posteriormente, ambos coincidieron en que le gustaban ir a los restaurantes, pero encontraron su segunda importante diferencia después de que Merche asegurase que es abstemia de toda la vida: "Nunca bebo alcohol. A lo mejor una vez al año me tomo una copa, pero no me gusta el sabor, ni la sensación"."Cuando lo ha dicho solo he podido pensar en mi profesión, que soy barman. No le gusta el alcohol, el tema de redes sociales... eso no va conmigo", admitió Javier, dejando caer qué decisión podría tomar el final de la cita que compartió con Merche.

En los últimos minutos, la diferencia entre ambos fueron determinantes en 'La decisión final'. Merche mostró su interés por seguir conociendo a Javier pero él, en cambio, prefirió marcharse solo. "No tendría una segunda cita, pero solo por una cosa. He estado genial con ella, pero que no beba nada de alcohol... Choco mucho en ese tema, soy barman y me gustan muchos planes de probar vinos, probar coctelería, y creo que no le iban a ir mucho", explicó el toledano antes de marcharse de 'First Dates'.

