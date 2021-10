Bertín Osborne recuerda su participación en una telenovela: "Estaba tieso y pagaban muy bien"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Este miércoles Bertín Osborne acudió de visita a 'El Hormiguero', lo que le regaló al programa su máximo de temporada. El cantante está presentando su nuevo trabajo, 'Cuarenta años son pocos', un homenaje a sus cuarenta años de carrera que estrena el 29 de octubre.

El presentador de Mediaset fue al programa de la competencia un día después del fallecimiento de su amiga Mercedes Domecq Ybarra "Hoy es un día complicado para mí. Ayer por la noche murió mi mejor amiga y hoy estoy muy revuelto y jodido", explicó Osborne. "Sin embargo, esta mañana cuando me he levantado, tenía como veinte entrevistas por lo del disco, y he pensado qué haría Mercedes si me viera en esta situación", añadía.

Ya entrando en el tono habitual del programa, Pablo Motos preguntó a Bertín por su experiencia grabando una telenovela en Latinoamérica: "No había visto una novela en mi vida pero estaba tieso, vivía muy bien en Miami, pero no llegaba a fin de mes", explicó.

El cantante reveló que un amigo le llamó de Televisa para hacer un culebrón pero que en un principio dijo que no: "Cuando me contó lo que pagaban la cosa cambió, y me puse a ver telenovelas", confesó entre risas.

Sin embargo, acabó dejando el trabajo porque no sabía que las telenovelas duraban tanto. "A los tres meses le pedí al director que matara a mi personaje", afirma. Eso sí, el día que se emitió ese capítulo en México, todo el mundo le paraba por la calle: "¡Menos mal que no has muerto!", expresó.

