Kiko Hernández regresa a 'Sálvame' tres semanas después de anunciar su descanso

Kiko Hernández anunciaba hace apenas tres semanas que dejaba temporalmente 'Sálvame' tras el fallecimiento de una amiga personal, que se sumaba al de Mila Ximénez hace unos meses. El colaborador explicaba que necesitaba "descansar", aunque su pausa ha sido más breve que en otras ocasiones con otros compañeros.

"Entenderéis que le dé una bienvenida especial a mi Kiko", expresaba ayer Carlota Corredera al comienzo del programa y le tendía una mano al tertuliano. Su regreso no se produjo con una entrevista íntima ni tampoco ahondando en los motivos de su descanso y de su vuelta. La presentadora se limitó a preguntar: "¿Estás mejor? Todo el mundo ha estado súper preocupado".

"Gracias a todo el mundo. No he contestado a nadie como siempre. He apagado el móvil y lo encendí ayer", explicaba por su parte Hernández, que rápidamente volvía a la carga, ahora contra Isa P tras su última entrevista en el 'Deluxe'.

"Isa cuenta lo que le da la gana cuando le da la gana. Por ejemplo, llamadas a hora intempestivas, a este señor que no se preocupa por ti, que no te abraza, que no sé que…Llamadas a horas intempestivas diciéndole: ‘hermano hermano, que tengo un problema muy gordo, ven a casa, que me van a matar", afirmó el colaborador.

"Kiko Rivera dejando a sus hijos en casa, ha ido corriendo y de pronto llegar a casa y que tenían una discusión Asraf y Chabelita de quién iba a salir esa noche a tomar una copa. Pongo este ejemplo porque luego dicen que no se preocupa de ella. Vamos a contarlo todo. Tu hermano está pendiente de ti 24 horas al día, siete días a la semana", añadió.

