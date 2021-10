Jesús Vázquez y Noemí Galera hablan de Risto en el especial '20 años de 'OT'': "Me gustaría hablar con él"

1 Se lee en minutos Alejandro Bermúdez



El 20 aniversario de 'Operación Triunfo' está siendo todo un evento que está sirviendo para rememorar todas las ediciones del formato, incluidas las que se emitieron en Telecinco. Jesús Vázquez, el que fuera presentador del programa en la cadena de Mediaset, ha hablado esta misma mañana con Noemí Galera sobre algunos de los momentos más destacados de esa etapa del programa, incluidas las disputas con Risto Mejide.

Ambos se enfrentaron en múltiples ocasiones al juez, que en ese momento era mucho más implacable con los concursantes de lo que es actualmente. Entre ellos se generó una gran tensión que desembocó en algunos discusiones que los propios espectadores pudieron presenciar en directo, una guerra que fue olvidada por Mejide y Vázquez años después.

Incluso el presentador ha llegado a bromear con ello: "Nos divertíamos muchísimo, incluso con Risto". Unas palabras que corroborada la actual directora de la academia: "Sí, sí, en serio. Hasta que pasó lo que pasó, yo me reía mucho con él".

No obstante, Jesús ha querido dejar claro que todas esas polémicas forman ya parte del pasado: "Es la persona con la que peores momentos he pasado en televisión, pero la vida te vuelve a juntar y hoy tenemos una relación bastaste cordial. Fue él quien tuvo la generosidad de pedirme disculpas, primero personalmente y luego en un programa. No soy rencoroso y yo también le pedí perdón".

Sin embargo, la situación para Galera, que en aquella época ejercía como jueza, es bien diferente: "Yo no he vuelto a verle, pero cuando vi que os habíais reconciliado, me pareció estupendo. Pasa el tiempo, las personas cambian, y no es sano guardar rencor. A mí también me gustaría sentarme a hablar con él algún día porque yo lo consideraba mi amigo". Además, ha querido recalcar que ella no ha recibido unas disculpas por parte del publicista: "A mí no me ha pedido disculpa, así que estoy esperando. Pero es igual, no pasa nada", ha dicho antes de agradecer a Mejide que hubiera mandado un vídeo para felicitar el aniversario del programa.

