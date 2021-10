Alba Carrillo recula en su comentario a Adara Molinero: "Me he equivocado en todo"

1 Se lee en minutos Alejandro Bermúdez



Alba Carrillo no pasa por su mejor momento. Su última aparición en la gala de 'Secret Story' desató una oleada de críticas hacia la colaboradora que la tachaban de machista después de su duro enfrentamiento con Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, quien actualmente habita 'La casa de los secretos'.

Durante la tarde del 22 de octubre, en 'Sálvame', Carlota Corredera dio paso a un vídeo que resumía todas las broncas de la colaboradora hasta que la hacía estallar del todo y concluía con un comentario avergonzaste: "A ver a quién se tira ahora", dijo refiriéndose a Adara.

No obstante, la madre de Lucía Pariente se mostró avergonzada por las imágenes: "No me gusta mezclar el feminismo con esto. Es verdad que es un comentario desafortunado sea cual se el género", argumentó mientras trataba de justificarse diciendo que a ella también le han dicho "barbaridades".

La concursante de 'Supervivientes 2017' admitió que no había sido capaz de defender a su madre como debería: "No tengo esa capacidad de tener la templanza suficiente para que no me duela lo que me digan y no sé gestionarlo. Lo mejor es que no vuelva a defender a nadie porque hay defensas que son una mano al cuello".

Entonces, la subcampeona de 'Gran Hermano Vip 7' reculó y argumentó que ella tiene "otras armas y no puedo caer en hacer lo mismo que me hacen a mí porque sé lo que duele". Además, reconoció que llevaba un tiempo "nerviosa y sobrepasada" y añadió que se había "equivocado en todo" porque su familia "es su talón de Aquiles".

