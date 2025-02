Microsoft defiende que España no ha perdido la ola de la IA: "El valor está en cómo la implementamos y no en quién la inventa"

Ante una población europea (y española) envejecida, la inteligencia artificial es una solución para ayudar a la tercera edad, mejorar la atención sanitaria o sostener el crecimiento económico. O al menos eso defiende el nuevo presidente de Microsoft España desde principios de año, Paco Salcedo, que considera que será una revolución por la que "cada puesto de trabajo va a cambiar" y que "afecta a todas las industrias", pero a pesar de ello mantiene un discurso optimista que invita a ver esta tecnología como una oportunidad.

"Muchas veces en Europa nos fustigamos porque creemos que hemos perdido la ola al no haber inventado esto nosotros, pero tenemos la oportunidad de liderar la adopción, tanto en todos los sectores como en la capacitación de los trabajadores", ha asegurado Salcedo durante un encuentro con medios en Madrid. Que los modelos más punteros y conocidos de inteligencia artificial provengan de Estados Unidos o de China no supondría un problema, pues "el valor de este tipo de tecnologías de propósito general [como la máquina de vapor o internet] está en cómo la implementamos y no en quién la ha inventado".

Para sostener este despliegue de la IA y de todos sus servicios en la nube, Microsoft apostará por España como "región prioritaria" en infraestructuras que faciliten estos servicios. Además de la región 'cloud' en Madrid (Spain Central) que está en funcionamiento desde mediados de 2024 y que "seguirá creciendo", Aragón será el otro puntal de esta apuesta. La construcción de estos centros de datos en Zaragoza y municipios cercanos creará una nueva región (Spain North) con la ambición de que sea una de las mayores infraestructuras de la empresa en Europa.

Estas inversiones, que se juntan con otras medidas para que empresas como Ferrovial, Repsol o el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) implanten la IA, supone que el impacto económico acumulado de Microsoft y sus más de 12.000 'partners' en el PIB pueda llegar a alcanzar los 103.000 millones de euros entre 2025 y 2030 y a crear 194.000 empleos, según un informe de la consultora IDC encargado por la propia empresa. Además, la plantilla local de la empresa ya ha alcanzado los 1.400 trabajadores, frente a los 1.100 de hace seis meses.

Los planes de la compañía, según ha explicado Salcedo, pasan por ofrecer la infraestructura que habilita el despliegue de la inteligencia artificial y los servicios en la nube, pero también por impulsar la formación y la adopción de los servicios basados en estas tecnologías. Para ello ha firmado acuerdos en los últimos meses con Madrid, Galicia, Cataluña o la Fundación Princesa de Girona para formar a 345.000 jóvenes.

Por las características de su negocio y a pesar del acuerdo con OpenAI, considera que la aparición de nuevos modelos de IA como DeepSeek suponen una "buena noticia por el abaratamiento". "Si podemos conseguir lo mismo por menos, mucho mejor", ha asegurado el presidente de Microsoft España, destacando que su objetivo es "crear ecosistema" y que en Azure, la plataforma en la nube de la empresa, hay alojados más de 1.800 modelos de lenguaje.

Salcedo ha reivindicado que Microsoft "no es una empresa de EEUU, es una empresa global", ante la posible guerra comercial con la Unión Europea impulsada por Donald Trump desde su llegada a la Casa Blanca: "Intentaremos navegar los vientos". Además, ha establecido la ciberseguridad como otro de los pilares actuales y de futuro de la empresa a nivel global, con más de 34.000 ingenieros especializados y 4.000 millones de inversión anuales que les permiten registrar "79 billones de señales por día para detectar ataques", mientras en España colaboran con el Centro Criptológico Nacional (adscrito al CNI) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).