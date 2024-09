Sony presenta la nueva PlayStation5 Pro y anuncia características, importe y fecha de lanzamiento

Desde el lanzamiento de PS5 hace ya cuatro años, en PlayStation han estado trabajando duro para evolucionar su sistema de entretenimiento y ofrecer a los jugadores la experiencia que esperan desde la plataforma de Sony. Por este motivo, han desvelado las principales características de ‘PlayStation 5 Pro’, un nuevo hardware que desde la propia compañía definen como el hardware más avanzado e innovador hasta la fecha.

GPU mejorada y más rápida

Con todo esto en mente, desde Sony aseguran que la nueva plataforma ejecutará gráficos de mayor fidelidad con velocidades de cuadro más fluidas a 60 FPS. Del mismo modo presenta una GPU mejorada, con un 67 % más de unidades de cómputo que la consola PS5 actual y una memoria un 28 % más rápida. En general, esto permite una renderización hasta un 45 % más rápida para el juego, lo que hace que la experiencia sea mucho más fluida.

Lo mismo sucede en la parcela de Ray Tracing, que ha agregado un componente aún más poderoso que brinda una reflexión y refracción de la luz más dinámicas. Esto permite que los rayos se proyecten al doble, y a veces al triple, de la velocidad de la consola PS5 actual. Por su parte el PlayStation Spectral Super Resolution (escalado impulsado por IA) ofrecerá a los jugadores imágenes súper nítidas al agregar una cantidad extraordinaria de detalles, así como altas velocidades de cuadros.

Otras mejoras que incluirá PS5 Pro será el Game Boost, que se puede aplicar a más de 8500 juegos de PS4 compatibles con versiones anteriores que se pueden jugar en PS5 Pro. Esta función puede estabilizar o mejorar el rendimiento de los juegos de PS4 y PS5 compatibles. La calidad de imagen mejorada para juegos de PS4 también está disponible para mejorar la resolución en juegos de PS4 seleccionados. PS5 Pro se lanzará con la última tecnología inalámbrica, Wi-Fi 7, en territorios que admitan este estándar. También se admiten juegos VRR y 8K.

Sony presenta la nueva PlayStation5 Pro y anuncia características, importe y fecha de lanzamiento / Sony

Actualizaciones gratuitas Enhanced

Del mismo modo se confirma la tecnología de PS5 Pro y varios juegos se parchearán con actualizaciones de software gratuitas para aprovechar las características. Estos juegos se podrán identificar con una etiqueta PS5 Pro Enhanced dentro de su título. Algunos de los juegos que se esperan son entregas exitosas como ‘Alan Wake 2’, ‘Assassin's Creed: Shadows’, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered y más.

En relación al aspecto, confirman el mismo tamaño que PS5 original, al tiempo que se ha anunciado que los jugadores podrán agregar una unidad de Blu-ray Disc Ultra HD o cambiar las cubiertas de la consola cuando estén disponibles. PS5 Pro encaja perfectamente en la familia de productos PS5 y es compatible con los accesorios de PS5 disponibles actualmente, incluidos PlayStation VR2, PlayStation Portal, DualSense Edge, el controlador Access, Pulse Elite y Pulse Explore.

La consola estará disponible el 7 de noviembre de 2024 por un importe de 799,99€ e incluirá un SSD de 2 TB, controlador inalámbrico DualSense y una copia de Astro's Playroom preinstalada en cada unidad. PS5 Pro estará disponible como consola sin disco con la opción de comprar la unidad por separado.