El universo de Fondo de Bikini llega a Brawl Stars por el 25.º aniversario de Bob Esponja

Que ‘Brawl Stars’ de Supercell es uno de los juegos gratuitos para móvil más populares del mundo, no tiene réplica posible, quizá por esto mismo la panda de Nickelodeon ha decidido celebrar el 25.º aniversario de Bob Esponja trasladando el universo de Fondo de Bikini al juego. En los talleres virtuales de la desarrolladora europea con base en Helsinki, también han pensado que este universo encajaría perfectamente con el frenético ritmo del juego y su tono humorístico.

Esa Esponja está fuerte

Como parte de la colaboración, personajes como el Primo Bob Esponja aparecerán como brawlers, incluidos otros como Patricio, El señor Cangrejo, Calamardo o la buena de Arenita. Los enfrentamientos se desarrollarán en nuevos mapas inspirados en Fondo de Bikini, pero a todo esto se añaden unos potenciadores especiales -disponibles por tiempo limitado-, que hacen más fuertes a los personajes, como la cangreburger, el clarinete y el refresco de algas. Además, se han habilitado modos temáticos que prometen experiencias de juego caóticas y refrescantes, como “Pesca de medusas”, en el que lucharás para pescar ¡Oh, sorpresa! medusas.

La casa de entretenimiento también ha contado con John Cena para crear un divertidísimo vídeo de lanzamiento. Cena aporta energía y carisma al clip, donde aparece relajándose en un yate mientras disfruta de una intensa sesión de ‘Brawl Stars’ hasta que su móvil cae al mar. El propio actor/luchador comentaba al respecto que desde hace tiempo es aficionado a "los juegos de Supercell y llevo años viendo Bob Esponja, así que hay un componente nostálgico que me atrajo a participar en el proyecto. Que Bob Esponja aparezca en Brawl Stars es una locura, y no quería perdérmelo.” Por su parte, Frank Keienburg, el director general de ‘Brawl Stars’, también aseguraba que “llevamos tiempo queriendo traer el universo de Bob Esponja a Brawl Stars. El mundo de Fondo de Bikini encaja perfectamente con Starr Park y, teniendo en cuenta la pasión que sienten nuestros jugadores por los memes de Bob Esponja, sabíamos que la colaboración tendría muy buena acogida. Ver a nuestro equipo dar vida y formar parte de este evento que celebra el 25.º aniversario de la franquicia de Bob Esponja ha sido divertidísimo”.

El universo de Fondo de Bikini llega a Brawl Stars por el 25.º aniversario de Bob Esponja / elsotanoperdido

Formato de éxito

Si por uno de esos avatares de la vida no conoces ‘Brawl Stars’, no está de más apuntar que se trata de un juego para móviles de Supercell, el equipo de desarrollo detrás de ‘Clash of Clans’ y ‘Clash Royale’. El formato propone una especie de combinación entre MOBA y Battle Royale con la jugabilidad de un título de disparos. Su plantel de personajes incluye decenas de protagonistas, cada cual dotado de habilidades específicas que pueden utilizarse en combate. Hay opciones para cada tipo de estrategia, desde aquellos con altos niveles de velocidad, precisión o resistencia, hasta ejemplares sobrados de fuerza bruta. Es decir, cada héroe invita a jugar de una manera diferente, adaptándose a las preferencias de cada usuario.

Hasta el momento la entrega ha acumulado 1,3 mil millones de descargas para iOS o Android y ha recaudado más de 2 mil millones de dólares en ingresos desde su lanzamiento. En 2024, logró situarse entre los primeros puestos de las listas de aplicaciones más descargadas en 66 países. Unas cifras que se incrementarán durante los próximos días, gracias a la llegada de los personajes de Fondo de Bikini en una aventura acuática muy especial.