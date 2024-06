Meta quiere tus datos para entrenar su Inteligencia Artificial: cómo evitarlo paso a paso

Las aplicaciones WhatsApp, Instagram, Facebook o Threads cuentan con millones de usuarios en todo el mundo y pertenecen a una compañía: Meta. A partir del próximo 26 de junio de 2024 el conglomerado estadounidense de tecnología y redes sociales con sede en Menlo Park, California cambiará el paradigma de las condiciones de privacidad de los usuarios, debido a las actualizaciones de cada una de las redes empezará a utilizar los datos incluyendo fotos y publicaciones para alimentar y entrenar su herramienta de inteligencia artificial salvo y se ponen a ello.

"No deberíamos firmar nuestro rechazo, sino que nos deberían pedir nuestro consentimiento para utilizarlas porque son nuestras", señala el director del Instituto Valenciana de Investigación de Inteligencia Artificial (VRAIN), Vicent Botti. Además, el experto señala que el usuario no va a conocer qué imágenes se van a utilizar y para qué lo van a hacer.

Y aunque desde la Unión Europea modifiquen la legalidad respecto a esto en 2025. Será con la primera Ley de IA aprobada el pasado mes de marzo y en la cual no se prohíbe como tal el entrenamiento de los modelos con datos de los usuarios, pero sí pone una serie de requisitos que deberán cumplir en Europa compañías como Meta figura la obligación de pasar por comités éticos o por la administración encargada en cada país, quienes valorarán la acción y determinarán si pueden o no seguir adelante. Por supuesto, informar al usuario de ello si se aprueba será obligatorio, así como el derecho a oponerse.

Cómo evitar que Meta utilice tu contenido para IA

Los usuarios que se opongan a esta práctica deberán comunicárselo a Meta su derecho de oposición a través de un formulario que deberá cumplimentarse desde la aplicación. Con que rellenes el formulario desde cualquiera de esas aplicaciones ya es suficiente, salvo que tengas diferentes cuentas, en cuyo caso sí que deberás rellenarlo por duplicado. Eso sí, ten en cuenta que en el caso de Threads no se puede y debe ser con Instagram, que es la cuenta que se usa en esta red social, de igual forma que sucede con Messenger y su necesidad de realizar el proceso desde Facebook, así lo indica Applesfera.

Pasos para oponerte desde Instagram

Abre Instagram y ve a la pestaña de tu perfil (abajo a la derecha).

Pulsa en el icono de tres rayas de la parte superior derecha para abrir el menú.

Ve a 'Información' (es el último apartado).

Entra en la sección 'Política de privacidad'.

En el cuadro superior, donde se habla de los cambios en relación a la IA, pulsa en el enlace de 'derecho a oponerte'.

Ve abajo del todo y rellena el formulario con tus datos y con una breve descripción de por qué deseas oponerte.

Cuando cumplimentes el formulario, pulsa en 'Enviar'.

Pasos para oponerte desde Facebook

Abre Facebook y sitúate en la pestaña 'Menú' (en la parte inferior derecha).

Despliega la sección 'Configuración y privacidad' y entra en 'Configuración'.

Entra en la sección 'Política de privacidad'.

En la parte superior, donde se habla de los cambios en relación a la IA, pulsa en el enlace de 'derecho a oponerte' .

. Ve abajo del todo y rellena el formulario con tus datos y con una breve descripción de por qué deseas oponerte.

Cuando cumplimentes el formulario, pulsa en 'Enviar'.

Cómo oponerse desde el navegador

Con cualquier navegador, ya sea del iPhone u otro dispositivo, es posible también acceder entrando en esta web habilitada para tal efecto. En ese lugar encontrarás el mismo formulario que aparece entrando desde Instagram o Facebook.

Comunicado de la OCU

El objetivo de Meta, según alerta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), al hacerse con todos esos datos de millones de usuarios es alimentar y entrenar las funciones de su herramienta Inteligencia Artificial: cuanta más información tenga, más “inteligente” será y más y mejor podrá hacer esas funciones.

"Desde OCU consideramos que el usuario debería dar su consentimiento expreso e informado para ese tratamiento. En cualquier caso, tiene derecho de oposición, pero conseguir decirle a Meta que use tus datos requiere varios pasos; además en ningún caso es una oposición completa, ni excluye a terceros", explican a través de un comunicado.

Como vemos, oponerse no es fácil, ni está al alcance de todos. Por eso, desde OCU solicitan a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue y asegure que no se vulneran lo derechos de los usuarios ni de los terceros implicados (por ejemplo, las personas que pueden aparecer en una foto familiar o de amigos). El tiempo corre rápido en contra, porque como sí se anuncia claramente, las nueva medidas entran en vigor en menos de un mes: desde el 26 de junio de 2024, si no exiges lo contrario, tu información, tus datos, pasarán a ser usados como ellos quieran.