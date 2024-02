WhatsApp prepara el mayor cambio de historia: esto es lo que debes saber

WhatsApp es una aplicación esencial para la mayor parte de la población. El servicio de mensajería instantánea es uno de los mayores aliados en nuestro día a día ya sea para hacer videollamadas, enviar mensajes, mandar audios o incluso llamar por teléfono.

La app lleva enfrentándose a numerosos cambios con cada actualización, permitiendo que estemos más en contacto con nuestro círculo mediante las diversas herramientas que salen a la luz pero también que tengamos que estar pendientes de más y más cosas. Igual que muchas de estas facilidades son bienvenidas en nuestro día a día, lo que hacen muchas otras es entorpecerlo y hacer que tomemos distancia con la aplicación.

La nueva actualización que se avecina podrá ser tu mejor amiga o hacer que, de una vez por todas, te pases a otro servicio de mensajería. Si quieres saber qué es lo nuevo que va a llegar por parte de WhatsApp y que quizá no te guste del todo, ¡sigue leyendo!

El mayor cambio hasta la fecha

A partir del próximo mes de marzo se hará efectiva la interoperabilidad de WhatsApp con otras aplicaciones similares. Con esto, se podrán leer y enviar mensajes a otras plataformas, que se prevé que sean Telegram, Signal e iMessage.

Será la primera vez que WhatsApp permitirá a los usuarios comunicarse entre ellos desde diferentes plataformas sin necesidad de estar registrado en la aplicación de Meta, además, se seguirá manteniendo el cifrado de extremo a extremo.

Dicha función estará disponible en mensajes, audios, imágenes, vídeos y archivos, no obstante, si no terminas de ser fan del todo de esta nueva funcionalidad has de saber que podrás activarla y desactivarla cuando creas necesario.