Vamos a ser directos: a partir del 30 de enero, podrás jugar como Alan Wake dentro de la experiencia de terror y supervivencia que ofrece ‘Dead by Daylight’, el conocido multijugador desarrollado por Behavior Interactive. Según el anuncio oficial, hasta el actor de voz original del personaje, Matthew Porreta, ha colaborado con la iniciativa grabando algunas líneas exclusivamente para la ocasión.

Se representará con la imagen del segundo juego

Mathieu Coté, jefe de asociaciones de Behaviour Interactive, celebró la llegada del personaje al título de supervivencia en redes sociales: “Desde su lanzamiento en 2010, Alan Wake ha sido una gran influencia en todo el equipo de Dead by Daylight”. Además, Coté también destaca las similitudes entre ambas ofertas de entretenimiento. De hecho, consideran que el personaje es perfecto para enfrentarse a las situaciones que recrea el título de supervivencia. “Desde temas generales hasta elementos específicos, ambos juegos están conectados de muchas maneras. Siempre supimos que estaría como en casa".

El carismático Alan Wake confirma su ingreso al plantel de personajes de Dead By Daylight / Elsotanoperdido

El director creativo de Remedy Entertainment, Sam Lake, responsable de la creación de ‘Alan Wake’, también celebra la asociación entre los dos desarrolladores. "Desde las primeras conversaciones sobre la colaboración con Behaviour Interactive, quedó muy claro lo sorprendentemente compatibles que eran ambos juegos", comenta Sam en relación al videojuego, que no es precisamente un novato en esto de las colaboraciones con franquicias famosas, ya sea aportando nuevos villanos o personajes inusuales, como demuestra la reciente incorporación del actor Nicolas Cage.

Explorar “la niebla” con Alan Wake

Si no lo conoces, no está de más saber que ‘Dead By Daylight’ es todo un referente dentro del género multijugador asimétrico, (4 contra 1) en el que un jugador representa el rol del asesino y los 4 restantes juegan como supervivientes que intentan escapar de él para evitar ser capturados, torturados y asesinados en una pesadilla aterradora. En ambos papeles los participantes asumen un juego mortal: como superviviente, desde una perspectiva en tercera persona; como asesino, en primera. Los primeros pueden trabajar juntos o bien ir por su cuenta teniendo en cuenta la situación, mientras que los asesinos se centran en su presa. El juego cuenta con un entorno dinámico que cambia después de cada sesión, donde los jugadores deben encontrar nuevas vías de escape de la zona de caza sin ser atrapados.

A través de un constante flujo de actualizaciones, el videojuego mantiene unos altos índices de popularidad entre los usuarios que disfrutan de este género. De modo que, si eres seguidor del personaje, no deberías perder la oportunidad de explorar “la niebla” con Alan Wake y sobrevivir a los muchos horrores que esconde el modo multijugador, mientras escapas de clásicos monstruos del género de terror. Está disponible en Xbox, PC, PlayStation, Nintendo Switch, iOS y Android.