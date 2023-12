Conan Exiles da la bienvenida a los asedios en su nueva gran actualización

La desarrolladora Funcom ha anunciado que su interesante juego de supervivencia en mundo abierto en constante crecimiento ‘Conan Exiles’, da la bienvenida a ‘Age of War – Chapter 3’, su tercera gran actualización en la temporada actual. La experiencia ambientada en las míticas tierras de “Conan el Bárbaro disponible para PlayStation, Xbox y PC, promete integrar novedades de calado al formato, como los asedios PvE de fortaleza, objetos cosméticos y hasta la posibilidad de abrir nuestra propia taberna.

Conan Exiles. / Conan Exiles

Asedios y derribo de fortaleza

Según confirman desde la editora, por primera vez los jugadores podrán “asediar una fortaleza totalmente destructible y enfrentarse al líder de un imperio invasor”. Estas fortalezas, construidas utilizando las mismas herramientas que los jugadores tienen a su disposición, también son completamente destructibles, igual que en el PvP. Sin embargo, en este caso deben enfrentarse a un batallón de soldados de élite Estigios en un encuentro PvE, por lo que habrá que derribar murallas con armas sencillas, utilizando explosivos o trebuchets para, finalmente, llegar al encuentro final con el comandante de turno.

Pero no todo se basa en la lucha encarnizada, ya que con la actualización llega también la posibilidad de dar nueva vida a nuestras bases, y que mejor opción, que construyendo y abriendo una taberna propia. Así que ya sabes, ponte manos a la obra, construye una barra y contrata un camarero. Esta es tal vez la tarea más tediosa, ya que habrá que rescatar al camarero zamorio de un campamento de purga enemigo, y no será tarea fácil, ya que se necesitarán varios intentos. Una vez que el tabernero sea liberado y llevado a nuestra taberna, esta zona se llenará de PNJ (personajes no jugadores) que podrás contratar para que luego se unan a tus filas.

Age of War Chapter 3

Las novedades no terminan aquí, ya que podremos adentrarnos en el yermo a lomos de nuestro camello con una nueva y exclusiva montura. Como es habitual, ‘Age of War Chapter 3’ llega con su propio pase de batalla de pago y muchos cosméticos que permitirán ampliar el conjunto de construcción Aesir para crear casas de madera sacadas directamente de la leyenda.

Age of War. / Conan Exiles

También encontraremos interesantes decoraciones para la taberna, un conjunto de mazmorras ampliado, mascotas, armaduras y armas cosméticas, entre otros. Y si decides optar por algo completamente nuevo, no dudes echar un ojo al tablero de ajedrez, con el que podrás desafiar tanto a amigos como a enemigos con piezas de tamaño real.

Conan Exiles – Age of War Chapter 3 Launch Trailer