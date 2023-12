'Sonic Superstars': nuestro querido erizo azul refuerza su línea revolucionando el corte clásico

Durante muchos años, los diferentes responsables de los videojuegos protagonizados por Sonic han hurgado en su pasado. Especialmente interesados en estudiar la era de los 16 bits, con el objetivo de encontrar aquello que los convirtió en históricos superventas, los primeros resultados plenamente satisfactorios llegaron con el estreno de 'Sonic Mania' en 2017, que elevó la imagen de la franquicia en base a un producto de indudable calidad. SEGA ha decidido dar otro paso valiente en este sentido, con la puesta de largo de un nuevo título basado en la clásica fórmula del erizo. El resultado es una reinvención de los queridos plataformas en 2D para la generación actual, con controles acondicionados, zonas inéditas, música, jugabilidad, modernos efectos visuales y un modo cooperativo local para cuatro jugadores. Un conjunto que, sin duda, te resultará familiar, pero repleto de conceptos innovadores. Nos referimos a 'Sonic Superstars', un nuevo plataformas en 2D para consolas y ordenadores producido por Arzest y liderado por algunos de los nombres más influyentes de la empresa de entretenimiento japonesa. Entre ellos Naoto Ohshima, uno de los diseñadores del propio 'Sonic the Hedgehog'. Pero, ¿el proyecto está a la altura de las expectativas y mantiene el nivel de calidad de los últimos títulos? Si nos acompañas en este divertido viaje, descubrirás todas estas cuestiones y muchas más.

A toda velocidad

Nuestra aventura y el viaje de Sonic comienza en las hermosas islas North Star, un lugar místico que ofrece entornos nunca antes vistos, así como una misteriosa historia que los protagonistas deben desenmarañar. Allí, como cabe esperar, les recibirán amplios entornos y enormes desafíos, sin olvidarnos, por supuesto, del malvado Dr. Eggman y sus secuaces. Por suerte, para frustrar los planes del villano, Sonic, en compañía de sus amigos Tails, Knuckles y Amy Rose, tienen a su disposición nuevas habilidades conocidas como poderes 'Emerald', que se desbloquean al conseguir 'Chaos Emeralds'. Con estos potenciadores, los jugadores pueden enfrentarse a los villanos de dinámicas formas y, de paso, evitar antes de que sea demasiado tarde que conviertan a los animales de la isla en Badniks.

Sonic Superstars – Launch Trailer

'esde la animada secuencia de introducción 'Sonic Superstars’ se presenta como un activo devoto de la línea de aquellos clásicos de Mega Drive, donde los personajes tienen un aspecto más redondeado y no hay diálogos en la presentación de una historia donde participan los conocidos héroes de la franquicia contra los malvados planes de Eggman y sus dos secuaces: Fang y Trip. Como buen militante del corte clásico, aún mantiene elementos familiares y zonas que se componen de actos, un jefe en cada final, transiciones entre episodios, un mapa de acceso a las áreas, escenarios especiales, y muchos otros elementos tradicionales. Pero dejando de lado la costumbre de retomar las zonas que marcaron la primera generación del erizo, el nuevo videojuego se centra en áreas completamente nuevas para la franquicia.

Conceptos muy interesantes

Esta es una excelente noticia para los amantes de la serie, ya que incrementa la cantidad de elementos de interés, desde la temática general de los escenarios hasta las mecánicas y la banda sonora. También puedes esperar etapas que exploran el juego vertical al máximo, por lo que correr a altas velocidades no siempre es lo ideal para presumir de éxito. A primera vista, los escenarios parecen un poco exigentes, pero a lo largo de la experiencia es muy interesante ir percibiendo cómo los diseños han sido concebidos para funcionar a pleno rendimiento con uno de los nuevos sistemas implicados en el desarrollo del juego: las 'Chaos Emerald', que desde ahora nos permitirán obtener potenciadores temporales después de desbloquear una esmeralda del caos. La idea es interesante y aporta un nuevo uso a estas preciadas joyas, que antes solo eran útiles una vez obtenidas todas para obtener invencibilidad. Aunque variados y muy divertidos, los potenciadores no se muestran invasivos en la progresión del juego, e incluso podemos terminar la campaña sin usarlos ni una sola vez, aunque no lo recomendamos. Esta es sin duda la mayor novedad y es muy divertido descubrir sus posibilidades a lo largo de las más de diez zonas originales.

Cada personaje jugable del cuarteto también conserva todas sus habilidades: Sonic se recrea cuanto puede en su torbellino 'Drop Dash', Tails mantiene intacta la capacidad de volar y Knuckles sus habilidades de escalada. Por el contrario, Amy recupera sus movimientos de 'Sonic Origins Plus' (Switch), pero con el añadido de un -genial- doble salto. Ya que estamos con estos movimientos, los jefes que propone 'Superstars' también funcionan de manera un poco diferente. Requieren menos golpes de lo normal para ser derrotados, sin embargo, hay enfrentamientos con mayor carga plástica y se extienden algo más de tiempo, ya que se han incorporado pautas de ataque y debes esperar a que el enemigo se vuelva vulnerable, de modo que requiere mucha atención constante.

Otro Sonic de nueva generación

Pero los controles de 'Sonic Mania', cuidadosamente adaptados a este nuevo título tridimensional, -pero con una cámara bidimensional-, por sí solos no son suficientes sin un diseño que se adapte bien. El nuevo habitante del universo Sonic no se desvía mucho del estándar de la serie en términos de construcción de niveles, aunque es un poco diferente gracias a su mayor extensión, algo que permite a los creadores introducir frecuentemente elementos sorpresa y diferentes mecánicas para exprimir la verticalidad de las áreas y ganar en variedad. Los modos de juego también expanden las opciones para disfrutar del título gracias a una vertiente cooperativa y al conjunto reunido en el 'Modo Batalla', perfecto para disfrutar del formato en otras variantes. La entrega, de hecho, nos permite jugar la campaña completa con hasta tres jugadores más en modo local con la posibilidad de unirse a la partida y salir de ella cuando quieras. Los más peleones también podrán desafiar hasta siete jugadores más en línea o tres jugadores más en local en el nuevo Modo Batalla.

'Superstars' abandona por completo las imágenes pixel art y abraza con fuerza el estilo tridimensional. Los modelos de personajes son bastante coloridos y expresivos, pero por encima, la desarrolladora Arzest demuestra que trabaja muy bien con los efectos y la iluminación. El equipo también firma un trabajo impecable en la recreación y combinación de la sensación de velocidad y el paquete físico de los clásicos, algo que el propio Sonic Team no pudo solucionar en anteriores intentos. Por último, la banda sonora también apuesta por varios compositores diferentes que firman temas de calidad llamados a integrarse de forma orgánica a la respetada escuela de la franquicia.

Conclusiones

De 'Sonic Superstars' se podían esperar muchas cosas, que de hecho tiene, pero por encima de todo es un videojuego muy bien intencionado. Además de una completa campaña al estilo clásico de la franquicia, el equipo de desarrollo acierta al plasmar el movimiento y la física de sus entregas más populares. Las nuevas mecánicas de las 'Chaos Emeralds' también tienen mucho potencial, son divertidas y añaden capas de juego que antes no existían en la franquicia, por lo que se convierten en la gran novedad de la entrega, con permiso de sus varios modos multijugador, incluido un cooperativo local.

Dicho esto, además de una jugabilidad que realmente hace justicia a los clásicos, suma tecnologías de corte contemporáneo, variedad de personajes jugables, divertidos potenciadores y una impecable recreación de la jugabilidad de Mega Drive. En definitiva, esta nueva etapa en la trayectoria de nuestro querido erizo azul refuerza su línea ascendente y debería atraer a una nueva hornada de jugadores, especialmente porque te permite disfrutar la entrega con varios amigos.