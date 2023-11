Hawked: el prometedor título de disparos de extracción inicia periodo de acceso anticipado

Si por alguna razón te interesan los videojuegos de disparos de extracción en PC y estás dispuesto a conceder nuevas oportunidades, quizá te interese echar un vistazo a ‘Hawked’, un nuevo exponente de género en tercera persona cuyo acceso anticipado en PC estará disponible para cualquier interesado próximamente. El formato en cuestión combina mecánicas derivadas del simulador de combate que combina acción con elementos de ‘Escape From Tarkov’, con el colorido estilo gráfico de ‘Fortnite Capítulo 4’.

Al acceder al juego será posible crear un personaje usando el editor y luego emprender una serie de expediciones solo o en compañía de otros usuarios en busca de botín, que podrás conservar siempre que tengas éxito. Según hemos podido comprobar, el editor cuenta con variedad de apariencias, peinados y colores para personalizar visualmente a los personajes. Se pueden combinar y mezclar artefactos, equipo y potenciadores para crear tu propio alter ego y adaptar su estilo visual al de juego. Estos artefactos se pueden equipar una vez que los jugadores se hacen con ellos en las partidas. Ofrecen bonificadores pasivos como la capacidad de convertirse en un arbusto al agacharse u ofrecer un sexto sentido para detectar enemigos cercanos. Actualmente cuenta con 21 tipos de artefactos y se pueden combinar tres al mismo tiempo. Todos ellos pueden encontrarse y mejorarse en múltiples niveles de rareza.

En este shooter de extracción en el que equipos de tres usuarios compiten para recoger y extraer Artefactos de la Isla X, los jugadores (conocidos como Renegados) compiten entre sí para asegurar y extraer estos Artefactos a los que solo se puede llegar luchando contra monstruos, otros jugadores, resolviendo puzles y evitando trampas. El primer equipo que consiga extraer Artefactos de la isla, gana la partida. En cada ronda los jugadores también pueden extraer tesoros más pequeños y abandonar la isla (vivos o muertos) con moneda útil que luego pueden gastar en mejorar sus personajes.

The Disciple's out of the bag—HAWKED is launching into PC Early Access on Nov. 30!



Join the Renegade Rally to rack up rewards and ease the wait, because Issue #1: Renegades is right around the corner!



So get in, Renegades, we’re going to X-Isle 🤠#PlayHAWKED pic.twitter.com/ExiZ7Blzw5