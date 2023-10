Haunted House: el clásico de Atari 2600 regresa a tiempo para aterrorizar en Halloween

La revitalizada Atari y el desarrollador Orbit Studio, han logrado sacar adelante la remodelación de ‘Haunted House’, un título clásico de Atari 2600 renovado en virtud a las facilidades que ofrecen las últimas tecnologías de software. Aprovechando las festividades de Halloween, el re-estreno se nutre con la incorporación de elementos roguelite y otras soluciones programables para complacer tanto a los seguidores veteranos como a los -potenciales- nuevos jugadores. Pero no hay porqué llevarse a confusión, el formato se representa como todo un homenaje al clásico de la factoría norteamericana, es decir, no se plantea un cambio de formato, y solo, las soluciones lúdicas varían en la “nueva” puesta de largo, del considerado primer título de terror de supervivencia.

‘Haunted House’ presenta una aventura isométrica en 3D que transcurre en una mansión espeluznante, pero rebosante de coloridos personajes. A modo de pleitesía a su original, el formato respeta las actuaciones sigilosas y la resolución de rompecabezas, mientras que resta importancia a la violencia. En la composición de soluciones “roguelite”, es donde podemos hallar ese toque tecnológico que se promete más acorde a estos tiempos, ya que las habitaciones de la mansión cambian con cada recorrido, de modo que ninguna partida será igual a la anterior.

