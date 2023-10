EA Sports NHL 24: la franquicia se renueva en busca de la verdadera intensidad del hockey

La división deportiva de Electronic Arts continúa firme con la ruta de publicaciones para sus títulos anuales. Entre ellos se encuentra ‘EA Sports NHL 24’, que debuta en todo el mundo para PlayStation y Xbox One. Impulsado por una variante de su polivalente motor Frostbite, la entrega introduce sistemas de presión sostenida y fatiga del portero para representar un “hockey realista”, que pretende interpretar la alta presión que supone la prisa sobre la pista de hielo. Con esto, la renovación de las mecánicas promete contactos más realistas entre los jugadores.

Los creadores de ‘EA Sports NHL’ aseguran que el conjunto nunca ha sido tan intenso, con mecánicas que pretenden aumentar la presión, el físico y el control sobre el terreno de juego. El Exhaust Engine, basado en Frostbite, incluye sistemas de presión sostenida y fatiga del portero, que recompensan los eventos ofensivos prolongados y el tiempo en la zona de ataque. Por su parte, las características Vision Passing y Total Control Skill Moves, se han confeccionado para permitir la realización de jugadas más intuitivas y accesibles.

