Xbox Game Pass se prepara para recibir Cities: Skylines II, Dead Space, Jusant y más

Si te encuentras entre los usuarios de Xbox con plan Game Pass activo, no pierdas detalle, puesto que los siguientes videojuegos se unirán próximamente a la biblioteca de consola, PC Game Pass y Xbox Cloud Gaming, incluido ‘Cities: Skylines II’, ‘Jusant’ y ‘Headbangers: Rhythm Royale’, disponibles desde el primer día de su lanzamiento. Repasemos entonces el plantel de incorporaciones:

‘Like a Dragon: Ishin!’ – Disponible: consola, PC y nube

Toma la espada como Sakamoto Ryoma y aventúrate a Kioto para encontrar al asesino de tu padre, librarte de un asesinato enmarcado y restaurar tu honor. Al hacerlo, pondrás fin a la era samurái y cambiarás para siempre el futuro de Japón. Saca tu espada y únete a la revolución en esta apasionante aventura histórica.

‘F1 Manager 2023’ – 19 de octubre: consola, PC y nube

En ‘F1 Manager 2023’ tendrás que gestionar todos los aspectos de tu equipo de F1 elegido, desde la sede hasta el garaje y desde el pitlane hasta el podio. Desafío por el mayor galardón del deporte del motor, tomando decisiones en fracciones de segundo que pueden significar la diferencia entre la victoria y la derrota.

F1 Manager 2023 - Gameplay Trailer

‘Cities: Skylines II’ – 24 de octubre: PC

Levanta una ciudad desde cero y transfórmala en una metrópolis próspera en la tan esperada secuela del exitoso juego de construcción de ciudades. Con una simulación profunda, una economía viva y características más realistas que nunca, Cities: Skylines II ofrece construcción de mundos sin límites.

‘Dead Space’ (EA Play) – 26 de octubre: Xbox Series X|S, PC y nube

Justo a tiempo para Halloween: los miembros de Game Pass Ultimate y EA Play pueden enfrentar la pesadilla a bordo del USG Ishimura y desentrañar sus oscuros secretos. Un clásico de terror y supervivencia.

we hope this coming soon post finds you wellhttps://t.co/RAnQSjKvhF pic.twitter.com/LYK33g70jO