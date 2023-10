'EA Sports FC 24' recibe una nueva actualización con correcciones importantes

Una escena de EA Sports FC 24.

Aunque el estreno de 'Sports FC 24' se puede catalogar como un éxito absoluto, el programa ha debutado con algunos errores que el equipo de desarrollo de la casa de entretenimiento está dispuesto a corregir a la mayor brevedad posible. Con esta finalidad se ha comenzado a distribuir un parche con numerosas correcciones para todas las plataformas en las que está disponible la experiencia balompédica, que una vez actualizada con la nueva versión de software aplicará mejoras en la jugabilidad de la vertiente 'Ultimate Team' y del modo 'Carrera de jugador'. Entre las soluciones más demandadas por la comunidad se encuentra la corrección del extraño error que provocaba que un jugador perdiera el balón solo, sin mediar acción alguna en el terreno de juego.

Mejorar la calidad de vida y solucionar errores

La próxima actualización que se aplicará a la copia de 'Sports FC 24' es la tercera que recibe el juego desde su estreno. Con estos parches los desarrolladores de EA pretenden mejorar la experiencia general y asegurar un formato de calidad, para que todos los jugadores puedan disfrutar del título a su mayor rendimiento y sin complicaciones. Puedes consultar las principales correcciones para la actualización EA Sports FC 24 a continuación:

Ultimate Team

Uno de los modos con mayor éxito del formato corrige errores, y soluciona el problema con la desaparición de deportistas en los partidos tras una sustitución o una tarjeta roja; tras la finalización de un partido, a veces la opción de menú Avanzar no funcionaba a menos que se visitará primero otro menú en la pantalla posterior al partido. Así mismo se ha solucionado el problema del objeto de jugador Ada Hegerberg, que afectaba a la jugabilidad. El objeto estará disponible para su uso en los partidos tras un lanzamiento del servidor en un futuro próximo. Después de ver los mejores momentos de un partido, no se podían pausar las batallas de escuadrón consecutivas.

FC 24 - Launch Trailer

Se ha solucionado un problema de estabilidad que podía producirse al interactuar con el mercado de fichajes. También el problema en el que a veces, al usar el Creador de escuadrones, los objetos de los jugadores podían colocarse en posiciones incorrectas. La pantalla previa al partido de las batallas de escuadras mostraba una duración de 6 minutos en lugar de los 4 minutos previstos por mitad, esto era sólo un problema visual. Se soluciona el temporizador de Recompensas Semanales de Rivales y el temporizador de Fin de Temporada, que estaban invertidos, sólo era un problema visual. En raras ocasiones, los partidos amistosos clásicos de UT podían empezar con seis jugadores en el campo, en lugar de los veintidós previstos. Cuando se comparaba el precio de artículos de jugadores transferidos, las páginas de la lista de transferencias no se podían desplazar hasta que se salía y se volvía a entrar en la lista de transferencias.

(Solo en PS5/XBSX|S/PC) Una escena de doble abandono podía provocar la reproducción simultánea de dos canciones diferentes. Se ha solucionado un problema de estabilidad que podía producirse al intentar jugar partidas clásicas cooperativas de dos contra uno. (Solo PC) Es posible que no se haya podido entrar en la Tienda al utilizar determinadas resoluciones. (Solo en Switch) Podría haberse producido un problema de estabilidad al iniciar una partida de Jugar con un amigo.

Modo carrera

También han aplicado algunas soluciones a la nueva trayectoria para un jugador y ahora después de fichar a un nuevo jugador, las negociaciones ya no presentan valores incorrectos. Del mismo modo se soluciona un error que hizo que las tácticas personalizadas volvieran a ser predeterminadas. Errores al intentar despedir a un entrenador en la carrera de entrenador y en la bonificación de explorador, que no se aplicaba a algunos objetivos. También se supera que la cámara no siga al jugador correctamente en el Ejercicio de entrenamiento de piezas de set de la Carrera de jugador.

Además, ‘Sports FC 24’ cuenta con varias correcciones de jugabilidad, como que los porteros corran más de lo debido o errores inesperados al pasar el balón o recibirlo. Así se ha reducido ligeramente la velocidad de desplazamiento del esférico en los pases a ras de suelo y en los pases conducidos realizados por jugadores con los estilos de juego Pase pitado y Pase pitado+. Se ha aumentado la probabilidad de que un jugador con los estilos de juego Lanzamiento largo y Lanzamiento largo+ sea seleccionado para un saque de banda en zonas avanzadas del campo. Ahora los tiros de precisión pueden tener en cuenta un cambio de dirección que se produce justo antes de golpear el balón. También se aplican mejoras visuales para el portador del balón en situaciones en las que se ha cometido una falta con tarjeta roja durante una escapada

A veces, el portero podría haber corrido más allá de su ubicación prevista cuando se apresura a salir de la portería. En algunas situaciones de balones aéreos, el cambio automático no seguía la configuración de controles de cambio automático del jugador. También se arregla que algunos jugadores no viesen una disminución de la forma física después de los partidos en los que se podía jugar. Por último, se soluciona que los porteros no celebrasen apasionadamente una parada importante, en algunos casos.

Una entrega que ya es millonaria (en ventas)

Como seguramente te encuentras al tanto, está de más repetir que ‘EA Sports FC 24’ es el primer título de la fórmula deportiva que elimina de la ecuación la licencia oficial de la ‘FIFA’. El fin de la relación entre ambas partes, no obstante, está funcionando muy bien para el editor norteamericano, que ha visto cómo en tan solo una semana desde su lanzamiento su nueva propuesta ha llegado a más de 11 millones de jugadores. Aunque con el parche principal EA espera resolver la mayoría de los problemas que afectan la experiencia, el juego debería seguir recibiendo nuevas actualizaciones para pulir su calidad.